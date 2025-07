Fotografo di squali dell'anno: i vincitori

at 1: 00 am

L'ente benefico con sede nel Regno Unito Shark Trust ha scelto la giornata di sensibilizzazione sugli squali (14 luglio) per annunciare i vincitori del concorso Shark Photographer of the Year 2025.

Sono state presentate opere provenienti da 34 Paesi, rappresentanti 76 delle 1,200 specie di squali, razze, razze e chimere; una mostra delle immagini dei finalisti sarà allestita per il resto del "Mese degli squali" di luglio a Plymouth, sede dello Shark Trust.

Il titolo di Shark Photographer of the Year 2025 è stato assegnato a Julian Hebenstreit per il suo scatto di uno squalo leopardo, scattato in un famoso sito di immersioni al largo di Byron Bay nel Nuovo Galles del Sud, in Australia.

"Ricordo il netto contrasto tra la natura selvaggia e inquietante dell'esterno e il mondo calmo e silenzioso sott'acqua", ha detto a proposito dell'immagine. "Quel giorno stavo facendo apnea e lo squalo mi ha superato a circa 15 metri di profondità, ed è stato allora che ho deciso di provare a catturare la bellezza di questo animale al meglio delle mie capacità.

Ho scelto questa immagine perché mi ricorda perché faccio quello che faccio... Non si tratta solo di documentare la fauna selvatica; si tratta di trasmettere la fragile bellezza dell'oceano in un modo che faccia sì che le persone si interessino a essa.

"Questa fotografia a prima vista è piuttosto semplice, ma ha una profondità che premia la visione ripetuta", ha commentato Simon Rogerson che, insieme a Charles Hood e Nick Robertson-Brown, era uno dei tre giudici.

La sagoma dorata dello squalo leopardo indo-pacifico è in netto contrasto con la roccia scura e la sabbia bianca. Collocarlo in una posizione ridotta nell'inquadratura crea un senso di drammaticità, piuttosto che di distanza. Per me, suggerisce la precaria esistenza dei nostri squali rimasti, questa specie dorata rappresenta un tesoro in tempi bui.

Hebenstreit ha vinto un pacchetto con soggiorno e immersione tra gli squali alle Bahamas, offerto dal Ministero del Turismo delle isole e da Diverse Travel, insieme a un trofeo.

vincitore delle isole britanniche

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke ha vinto la categoria Isole Britanniche con la sua fotografia di un piccolo squalo gatto sdraiato su una massa di stelle fragili a una profondità di 20 metri nel Loch Carron in Scozia.

"Sembrava molto a suo agio con la mia presenza, permettendomi di avvicinarmi eccezionalmente", ha detto. "Mi piace come questa immagine cattura la densità e la diversità della vita in quest'area, dalle stelle fragili multicolori allo squalo gatto dai disegni squisiti."

Il restringimento del lago vicino alla confluenza con l'Atlantico spinge enormi quantità di acqua ricca di nutrienti attraverso un piccolo canale. "Nonostante le forti correnti di marea, questi stretti sono il mio posto preferito nel Regno Unito per incontrare i gattucci maculati", ha detto Clarke.

Vincitore all'estero

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke e il vincitore della categoria Overseas Martin Broen hanno vinto entrambi il Mares dive-computer per i loro sforzi. Lo scatto monocromatico di Broen ritrae la migrazione della mobula in Messico.

Ogni anno, migliaia di razze, note per il loro nuoto sincronizzato e i loro salti in aria, si radunano nel Golfo di California, ricco di nutrienti. La migrazione è considerata un evento ecologico vitale e, negli ultimi anni, gli sforzi di conservazione si sono intensificati per limitare le catture accessorie, proteggere gli habitat critici e regolamentare le pratiche turistiche.

"Sotto la superficie, un denso banco di raggi forma un balletto luminoso e geometrico, i cui corpi catturano fasci di luce solare che filtrano attraverso l'oceano", così Broen descrisse la sua immagine. "Sopra, una piccola barca con degli osservatori galleggia silenziosamente, testimone silenzioso di uno degli spettacoli più aggraziati della natura".

Vincitore del programma Oceanics

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Lo Shark Trust lavora a livello globale per migliorare lo stato di conservazione di squali, razze e mante, e sono stati assegnati ulteriori riconoscimenti alle proposte più in linea con i suoi progetti attuali.

Il suo programma Oceanics è mirato alla salvaguardia degli squali e delle razze oceaniche, che vengono descritti come tra le specie più iconiche e funzionalmente importanti, ma che sono estremamente minacciate dalla pesca eccessiva.

Byron Conway, che ha vinto questa categoria con uno scatto di squali seta in superficie nel parco nazionale Jardines de la Reina a Cuba, ha utilizzato una bassa velocità di otturazione per ottenere un movimento naturale nell'immagine.

"Questo mi ha anche permesso di usare la finestra di Snell al tramonto per catturare alcuni splendidi colori del tramonto e mostrare il rapporto che questi squali hanno con la superficie", ha detto. "Un'esperienza memorabile, tra i migliori incontri con animali di grandi dimensioni che abbia mai avuto."

Vincitore di Living With Sharks

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Living With Sharks è un nuovo progetto interdisciplinare dello Shark Trust che, a suo dire, cerca di identificare i problemi emergenti e di co-creare soluzioni eque con le comunità interessate, concentrandosi sui bagnanti, sui pescatori sportivi e sui partecipanti ad attività di ecoturismo con squali e razze, come le immersioni subacquee o lo snorkeling.

L'immagine vincitrice, scattata da Gillian Marsh, mostrava uno squalo blu al largo della costa della Cornovaglia, fotografato da un fotografo subacqueo. L'immagine, scattata con luce naturale, è stata scattata durante lo snorkeling.

"Gli squali blu erano audaci e curiosi, e noi quattro snorkelisti abbiamo avuto molte belle interazioni con loro, ma mi piace particolarmente l'interazione in questa immagine", ha spiegato. "È allettante immaginare che lo squalo chieda al fotografo: 'Hai il mio lato migliore?'"

Vincitore del Programma Mediterraneo

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Il Mar Mediterraneo ospita quasi 80 specie di squali e razze, di cui almeno il 53% è a rischio di estinzione, afferma lo Shark Trust. Circondato da 22 paesi in tre continenti e con oltre 77,000 piccole imbarcazioni, è soggetto a un'ampia gamma di pressioni di pesca diversificate.

Lavorando attraverso una rete di partner regionali, il fondo afferma che il suo programma mediterraneo abbraccia l'impegno politico, programmi di recupero specifici per specie e il coinvolgimento della comunità.

La vincitrice della categoria, Linda Mazza, non ha infatti immortalato uno squalo gatto in grave pericolo di estinzione nel Mediterraneo, perché trovarli lì è diventato molto difficile, ma ha giustamente scommesso che questo avrebbe potuto impressionare i giudici.

Ha trovato questo esemplare al largo di una piccola isola a nord di Lanzarote, nelle isole Canarie, e sperava che la sua rappresentazione cruda potesse mettere in luce sia la loro vulnerabilità sia la loro natura incompresa.

"Vivendo alle Canarie, vedo squali angelo nella maggior parte delle mie immersioni, ma non mi ero mai trovata faccia a faccia con uno come questo. È stato un momento davvero speciale", ha spiegato.

“Quello che amo di questo foto è che non cattura la classica silhouette a forma di angelo più comunemente vista – solitamente scattata dall'alto per mostrarne i tratti distintivi, il mimetismo e la perfezione evolutiva. Si tratta invece di un ritratto ravvicinato, scattato puramente per caso.

"Stavo osservando un altro squalo quando all'improvviso mi sono trovato faccia a faccia con questo. Per fortuna, avevo la macchina fotografica pronta. Ho zoomato rapidamente e ho immortalato l'attimo prima di allontanarmi silenziosamente per non disturbarlo.

L'immagine risultante mostra una prospettiva insolita e forse meno lusinghiera. Rivela la testa appiattita, gli occhi, la bocca leggermente aperta, i barbigli e la consistenza della pelle con vividi dettagli, persino le ferite e le imperfezioni.

“Per me, questo foto rompe la solita barriera tra spettatore e squalo. Crea un'intimità inaspettata. In quel momento, mi sono sentito incredibilmente privilegiato: potevo percepire la sensibilità e la silenziosa espressività dello squalo.

Il vincitore della Grande Caccia all'Uovo

(© Grant Evans / Shark Trust)

The Great Eggcase Hunt è il progetto di punta della scienza cittadina dello Shark Trust, che sollecita la vigilanza delle persone che camminano sulle spiagge di tutto il mondo e, soprattutto, dei subacquei e degli amanti dello snorkeling alla ricerca di ovociti vivi e in via di sviluppo sott'acqua.

Grant Evans ha fotografato questo guscio di uovo di squalo pigiama avvolto attorno a una gorgone a Città del Capo, in Sudafrica, sul relitto dell'HMSAS Pietermaritzburg, una nave da guerra affondata a False Bay nel 1994 per creare una barriera corallina artificiale.

"Ho scattato questa foto perché la trovavo una visione curiosa ed è importante conoscere le fasi della vita degli squali prima che diventino completamente formati, come spesso si vedono mentre scivolano tra le vicine foreste di alghe", ha affermato.

"Evidenzia anche l'importanza del fondale marino per questi animali, che hanno bisogno di queste gorgonie per custodire in sicurezza le loro ovaie. La pesca a strascico minaccia questi coralli e i siti di deposizione delle uova dei gattucci in Sudafrica."

Vincitore del premio Young Shark Photographer Of The Year

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Infine, il titolo di Young Shark Photographer of the Year 2025 è stato assegnato al quattordicenne Panitbhand Paribatra Na Ayudhya per un'immagine di uno squalo balena che si nutre in superficie alle Maldive, scattata all'inizio di quest'anno.

Questo è stato il primo incontro di Panitbhand con la specie: "Ero emozionatissimo nel vedere con i miei occhi il pesce più grande del mondo nutrirsi di alcune delle più piccole creature viventi dell'oceano. Per me, godermi questo momento non è tutto; dobbiamo agire per contribuire a garantire la sopravvivenza di questi incredibili e gentili giganti del mare".

"Credo che insieme possiamo aiutare gli squali balena a vivere e nuotare liberamente nella loro casa oceanica, consentendo loro di condividere questo pianeta con noi per gli anni a venire."

Queste fotografie vincitrici insieme alle voci del secondo classificato e di quelle altamente raccomandate possono essere viste online alla Sito di Shark Trust, mentre il libero stampare la mostra rimane agli Ocean Studios di Plymouth Royal William cantiere fino a 31 luglio.

Le immagini saranno utilizzate per sostenere gli sforzi di conservazione degli squali e delle razze "per gli anni a venire", afferma l'ente benefico.

Anche su Divernet: GREAT SHARK SNAPSHOT INCONTRA LA SHARK WEEK + JAWS, SHARK TRUST LANCIA UN CONCORSO FOTOGRAFICO A INGRESSO GRATUITO, DIVERSE TRAVEL DIVENTA PATRON DI SHARK TRUST