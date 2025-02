L'amore materno elegge il fotografo subacqueo dell'anno 2025

Dopo aver esaminato 6,750 immagini inviate da fotografi subacquei da tutto il mondo, i tre giudici hanno concordato sul loro verdetto: il vincitore del concorso Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 è Alvaro Herrero.

La giuria di fotografi subacquei esperti incaricata della decisione era composta da Peter Rowlands, Tobias Friedrich e Alex Mustard, e i vincitori sono stati annunciati ieri sera (19 febbraio) durante una cerimonia di premiazione nel centro di Londra ospitata dal Crown Estate, che gestisce i fondali marini attorno a Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord.

Il fotografo spagnolo Herrero ha vinto la categoria Grandangolo nel concorso annuale del Regno Unito con la sua fotografia Legame Radiante, che raffigura lo speciale rapporto tra una megattera madre e il suo cucciolo appena nato nella Polinesia francese.

David Alpert è stato nominato fotografo subacqueo britannico dell'anno 2025 per la sua immagine La foca curiosa, scattata al largo dell'isola di Lundy.

Altri momenti salienti che si possono vedere tra i vincitori e i secondi classificati mostrati di seguito sono quelli di Shunsuke Nakano Face Off, che mostra un memorabile scontro diretto tra due labridi asiatici e il ritratto di Abdulaziz Al Saleh Idratazione, una vista di cammelli che abbeverano nel deserto, ripresa da sotto la linea di galleggiamento.

Bryant Turffs ha vinto la categoria Compact con La bellezza della palude, uno scatto GoPro di un pesce aguglia preistorico, mentre il fotografo coreano Ruruka è stato nominato come PADI Fotografo subacqueo emergente dell'anno 2025 per Aurora sottomarina, un subacqueo nelle acque multicolori di un Messico grotta.

Robert Marc Lehmann dalla Germania è diventato il Fondazione Save Our Seas Fotografo dell'anno per la conservazione marina 2025 per il suo 1 in 200,000,000, un'immagine inquietante di pescatori indonesiani che tirano a riva un grosso squalo tigre.

Il concorso UPY è stato organizzato per la prima volta nel 1965, quando Phil Smith è stato nominato Underwater Photographer of the Year. Oggi ha 13 categorie, tra cui tre per le fotografie scattate in acque britanniche. Le prime due fotografie di ogni categoria sono mostrate di seguito con i commenti dei giudici, e i dettagli completi dei risultati e delle regole del concorso sono disponibili su il sito web UPY.

Vincitore del premio Grandangolo e Fotografo subacqueo dell'anno 2025

Legame Radiante © Alvaro Herrero aka Mekan (Spagna) / UPY 2025

"Ogni anno, durante l'inverno australe, viaggio nella Polinesia francese per fotografare questi maestosi animali", ha detto Mekan del suo scatto vincente, scattato a Mo'orea e mostrato sopra. "Il mio momento preferito della giornata è la mattina presto, perché la luce è morbida e angolata, consentendomi di trovare l'angolazione perfetta per definire chiaramente la forma di questi animali in blu.

"Per me, questa foto mostra l'amore di una madre per il suo cucciolo, comunicando sia la fragilità che la bellezza dei nostri oceani e svelando una delle specie straordinarie con cui condividiamo il nostro mondo".

"Che scatto!" ha commentato il giudice Tobias Friedrich. "Di solito vediamo molte immagini di megattere durante la valutazione delle competizioni UPY, ma questa immagine ci ha fatto fermare immediatamente. Mostra davvero l'eccellenza del fotografo nel vedere il momento e anche nel riconoscere l'immagine giusta in seguito mentre le sfogliava su computer.

"La luce proveniente dall'angolo in alto a sinistra e il movimento perfetto della megattera e del cucciolo, oltre all'eccellente inquadratura e composizione, rendono questa foto una vincitrice assoluta davvero meritata."

"Un'interazione commovente tra mamma e cucciolo, in una posa perfettamente sincronizzata di entrambi gli animali maestosi che sembrano così a loro agio nella loro casa sottomarina", ha detto Alex Mustard. "La foto ci invita a osservare, mentre dà alle balene il loro spazio, sia nell'inquadratura che dal fotografo. La luce penetrante è drammatica, mentre l'ombra che il cucciolo proietta sulla madre è sottile.

"Mekan ha vinto il titolo di Fotografo dell'anno per la conservazione marina nel 2022 con la più triste delle immagini di megattere; questo edificante ritratto di famiglia è un perfetto contrappunto."

Peter Rowlands ha aggiunto: "L'immagine vincitrice assoluta rappresenta noi come competizione e la nostra comunità come hobby/sport/professione al mondo intero per un anno intero e a volte è molto difficile decidere tra loro, ma quest'anno, per me, questo studio delicato ma potente del legame tra una madre e un vitello dice tutto ciò che c'è di bello e di bello nel nostro mondo.

“Siamo di fronte a delle sfide, è vero, ma l’aumento della popolazione di balene in tutto il mondo dimostra cosa si può realizzare.”

(Scatto con una Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, custodia Isotta, luce naturale. f/8, 1/640, ISO 1100)

Secondo classificato nel Grandangolo

Paesaggio lunare etereo © Alvaro Herrero detto Mekan (Spagna) / UPY 2025

Questa mostra una delle grotte preferite dal fotografo nella penisola dello Yucatán, a Tulum, in Messico. "Utilizzare i rebreather nelle grotte ci consente di trascorrere molto più tempo a esplorarne le profondità e migliora le mie foto poiché ci dà l'opportunità di illuminare con precisione la scena", afferma Mekan.

"Non emettendo bolle, aiutiamo anche a proteggere le caratteristiche della grotta e a disturbare molte meno particelle, il che è particolarmente vantaggioso quando si fotografano punti meno frequentati. I rebreather offrono anche tempi di decompressione molto più efficienti. Per illuminare questa stanza, abbiamo utilizzato 60,000 lumen di luce calda da due luci video BigBlue."

"cenotes creano alcuni degli scenari più spettacolari del mondo sottomarino, ma per accedervi è necessaria una formazione approfondita, attrezzature subacquee specialistiche e una vera dedizione, anche prima di scattare una foto", ha commentato Mustard.

"Riceviamo un sacco di cenote scatti, ma questo si distingue davvero sia per la qualità di questa stanza squisita sia per la qualità fotografica dell'illuminazione e della composizione".

(Scatto con una Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, custodia Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30th, ISO 2000)

Vincitore Macro

Magia retroilluminata © Paolo Bondaschi (Italia) / UPY 2025

Al termine di un'immersione a Secret Bay ad Anilao nelle Filippine, Bondaschi ha individuato altri due fotografi subacquei e ha fatto segno alla sua guida di controllare cosa stessero fotografando. "Dopo aver realizzato che si trattava di uno dei miei soggetti preferiti, un gambero peloso, ho atteso pazientemente il mio turno e ho sfruttato il tempo a disposizione per pianificare e preparare lo scatto.

“Ho scelto di scattarla di profilo, in controluce con uno snoot. La mia guida e il mio compagno hanno avuto un ruolo fondamentale nel gestire in modo esperto la luce dello snoot. Dopo alcuni scatti di prova per trovare l'impostazione giusta, ho finalmente ottenuto la foto che cercavo.”

"Esecuzione e immagine perfette!" ha detto Friedrich. "Adoro l'approccio minimalista a un soggetto che è minuscolo e non è facile ottenere uno scatto nitido.

"La posizione perfetta del gambero peloso è quasi troppo bella per essere vera, ma questi animali sono molto nervosi e abbiamo concluso che questa è la perfezione naturale, che è anche enfatizzata al massimo dall'illuminazione molto selettiva del fotografo."

(Scatto con Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + obiettivo bagnato AOI UCL-90 PRO, alloggiamento Marelux MX-R7, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Secondo classificato Macro

Ciambella abbagliante Doto © di Bryan H Blauvelt (Stati Uniti) / UPY 2025

Blauvelt era stato a Bali in Indonesia e voleva andarsene con un'immagine unica di Doto greenamyeri, "uno dei soggetti più sorprendenti di Tulamben. Ho creato un effetto luminoso drammatico sul nudibranco con il mio stroboscopio e il mio snoot, e ho completato l'inquadratura illuminando l'idroide ospite con una tenue luce blu per bilanciare la composizione.

"Grazie alla mia incredibile guida Rudolfi Sikome ad Alam Batu per aver tenuto una torcia in posizione per l'effetto di retroilluminazione su questa immagine e per una settimana produttiva e divertente di fotografia! "

"I modelli dettagliati di questo nudibranco sono eguagliati solo dal controllo preciso della luce e della composizione in questa foto", ha affermato Mustard. "La lumaca di mare è seduta su un delicato idroide che si muove nella corrente. Deve essere stata necessaria un'enorme dedizione per creare una cornice così perfetta".

(Scatto con una Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS, custodia Nauticam NA-A1, Backscatter MF-2 con OS-1 Snoot, torcia con gel blu. f/22, 1/200, ISO 160)

Vincitore dei relitti

Relitto profondo © Alex Dawson (Svezia) / UPY 2025

Il Flotta del Golfo n. 31 relitto a Shaabruhr Umm Qammar in Egitto si trova sulla barriera corallina a circa 104 m di profondità. Quando la nave è affondata, si è incastrata tra la parete della barriera corallina e una piccola barriera corallina, quindi c'è un passaggio sotto di essa. "Abbiamo impiegato 25 minuti di tempo di fondo e circa due ore e mezza di deco per produrre questa immagine", ha detto Dawson.

"Senza dubbio una delle mie foto preferite dell'intera competizione", ha commentato Mustard, "e anche, come ho scoperto ora, una delle nostre più profonde. Questa immagine è piena di un senso di avventura, in una composizione finemente realizzata che ti cattura con strati su strati di interesse, dai coralli in primo piano alle nuvole di pesci sopra il relitto.

"Qualità comprensibile, una volta saputo che è stata scattata dal fotografo subacqueo dell'anno scorso!"

(Scatto con una NikonZ9 + fisheye 8-15, custodia Nauticam Z9, luce ambiente. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Secondo classificato nei relitti

Uccelli delle profondità marine © Wojciech Dopierala (Polonia) / UPY 2025

"Aqaba è ben nota alla maggior parte dei subacquei ed è stata in cima alla mia lista dei desideri per anni", ha detto Dopierala di questo scatto del relitto del Lockheed L-1011-500 TriStar in Giordania. "Alla fine, un'opportunità perfetta è stata creata da Carlos Diesel (l'agile apneista che puoi vedere in questa foto) in collaborazione con il Diverse Divers Diving Centre.

"Siamo stati fortunati a fare immersioni in apnea attorno ai relitti di Aqaba per una settimana. Questa foto è stata scattata durante la nostra seconda visita a questo particolare punto di immersione.

“L'idea è venuta all'improvviso, proprio alla fine del nostro tempo. Abbiamo fatto un solo tentativo per questo scatto. Fortunatamente, Carlos ha fatto un lavoro incredibile. Guardando la scena, prima ancora di premere il pulsante di scatto, ho già avuto la sensazione che fosse probabilmente lo scatto migliore del viaggio.”

“Adoro le immagini fresche che l'apnea fotografia sta portando a fotografia subacquea nel complesso", ha detto Mustard. "Creare una composizione e un momento così perfetti richiede abilità particolarmente elevate quando sia il fotografo che la modella sono in apnea".

(Scatto con una Sony A1 + 12-24 f4, custodia SeaFrogs A1, luce ambiente. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Vincitore del comportamento

Faccia a faccia © Shunsuke Nakano (Giappone) / UPY 2025

Questi due maschi di labro asiatico testa di pecora sono stati fotografati a Sado, Niigata in Giappone. "La forma unica di questa specie è caratteristica dei maschi, che formano harem e rivendicano territori durante la stagione riproduttiva", ha detto Nakano.

“Quello a sinistra è il re dell'harem, che ha difeso il suo territorio per più di 10 anni e si stima che abbia più di 30 anni, mentre quello a destra è un giovane sfidante.

"Sebbene avessi pianificato attentamente di catturare le immagini, la stagione 2024 è stata più difficile da prevedere del solito e, nonostante fossi rimasto lì per una settimana durante la stagione riproduttiva, sono riuscito a osservare questa scena solo una volta, per soli 10 secondi.

"E questa è stata l'unica fotografia che sono riuscito a scattare. La vista di loro che combattevano nei loro vistosi abiti bianchi era così magnifica che riesco ancora a ricordarla vividamente."

"Perfettamente sincronizzato per catturare il momento in cui il contendente sfida il re", ha detto Rowlands. "La lotta per la gerarchia è la forma di comportamento più forte. Ben illuminata e senza uno sfondo distraente, questa immagine è saltata fuori immediatamente e ha continuato a essere quella che ha battuto gli sfidanti".

(Scatto con una Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, custodia Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Secondo classificato nel comportamento

Il momento © Eduardo Acevedo (Spagna) / UPY 2025

Novembre-dicembre a Magdalena Bay in Baja California, il Messico sono i mesi migliori per provare a fare buoni incontri con il marlin blu, secondo Acevedo. "Tuttavia, ottenere immagini forti di questi pesci in natura è molto difficile perché attaccano le sardine e gli sgombri a velocità molto elevata".

"Questa foto è tutta incentrata sul momento, mentre il marlin blu balza e il banco terrorizzato si disperde", ha detto Mustard. "Ci è piaciuto che il fotografo abbia avuto cura di includere un riflesso così bello nella composizione, nonostante la brevità dell'opportunità fotografica".

(Scatto con una Canon 5D MK IV + 15mm, custodia Seacam. f/9, 1/500, ISO 400)

Vincitore del ritratto

Idratazione © Abdulaziz Al-Saleh (Kuwait) / UPY 2025

Questa immagine vincente è stata scattata nel deserto di Al Wafra in Kuwait. "Avevo in mente l'idea di fotografare i cammelli che bevevano acqua da circa un anno e mezzo", ha detto Al Saleh, che non aveva mai visto uno scatto del genere prima.

“Il meteo era critico e mi ci sono volute diverse settimane per ottenere gli scatti migliori possibili. La prima settimana i cammelli erano un po' titubanti a bere acqua mentre la mia macchina fotografica era sott'acqua e solo alcuni si sono radunati per bere, il che non era ciò che volevo. Ma dopo diversi giorni i cammelli avevano già accettato me e la mia attrezzatura.

"Dopo la mia prima settimana di riprese dei cammelli, ho sostituito i cavi in ​​fibra ottica con cavi di sincronizzazione elettronici per i miei flash a causa di alcuni problemi, e alla fine gli scatti sono riusciti".

"Un'immagine così gioiosa e un ritratto di cammelli ci hanno certamente colto di sorpresa", ha detto Rowlands. "Un ottimo contatto visivo, un'angolazione ben scelta e distorsioni superficiali ti danno molto da guardare e la bocca bassa, infantile e sfacciata aggiunge un finale che scalda il cuore a una fotografia di qualità, che è molto più di un semplice soggetto accattivante".

(Scatta con una Nikon Z8 + Nikkor 8-15mm fisheye, custodia Nauticam NA-Z8, due Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Secondo classificato nel ritratto

Silhouette del delfino del Rio delle Amazzoni © Hussain Aga Khan (Svizzera)) / UPY 2025

“Ho trascorso due settimane a Manaus, in Brasile, dove circa 10 operatori danno da mangiare ai delfini di fiume, che sono un'attrazione per i turisti. Abbiamo visitato un pontone con quattro residenti focene e una spiaggia che attrae circa sette persone al giorno.

"botto sembrano molto insoliti rispetto ad altri delfini, con rostri incredibilmente lunghi, con peli vestigiali su di essi, occhi minuscoli e corpi spessi. L'idea qui era di provare a ottenere una visione inaspettata di un animale sorprendente di cui la maggior parte delle persone non ha mai sentito parlare. Volevo anche rendere evidente che vivono sotto la volta della foresta in acqua color Coca-Cola.

"Vedere questi delfini ogni giorno per due settimane ha reso sempre più facile scattare fotografie di loro, man mano che prendevamo familiarità con la loro forma, i loro movimenti, il loro comportamento e persino, in una certa misura, con i loro caratteri individuali".

"Una simmetria accattivante è combinata con elementi grafici minimalisti e una tavolozza di colori limitata per creare una composizione potente che comunica chiaramente l'anatomia insolita e l'habitat del delfino di fiume", ha osservato Mustard. "Tutto questo e anche in una luce meravigliosa".

(Scatto con Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, custodia Nauticam NA-R5, luce naturale. f/9, 1/125, ISO 1250)

Vincitore Barriere Coralline

Caleidoscopio di colori © Caterina Holmes (Regno Unito) / UPY 2025

La location di Holmes era Gorgonian Passage a Wayil Batan Island, Misool a Raja Ampat, Indonesia. "Sono stato fortunato a trovare condizioni perfette con acqua limpida e banchi di pesci esca che volteggiavano tra i canyon di un grande bommie di corallo, adornato da coralli molli verdeggianti. Il mio obiettivo era catturare la barriera corallina brulicante di vita e colore per ispirarci tutti a proteggere questo prezioso habitat".

"Questa immagine urla semplicemente 'corallo'!" ha detto Friedrich. "È anche raro vedere un'immagine verticale che funzioni bene di una barriera corallina. La distribuzione della luce sull'immagine è assolutamente meravigliosa e la barriera corallina è piena di colori".

(Scatto con una Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) a 12 mm, custodia Nauticam, flash Retra Pro con diffusori. f/11, 1/160, ISO 320)

Secondo classificato: Barriere Coralline

Giardini dei Caraibi Squalo di barriera © Jenny Stock (Regno Unito) / UPY 2025

"Riempendo la mia cornice di gorgonie viola e di una canna da pesca porosa, mi sono sistemato basso sul fondale marino, nascondendo me stesso e la mia macchina fotografica il più possibile nella speranza di un passaggio ravvicinato con lo squalo della barriera corallina caraibica che mi circondava", ha detto Stock. "Rannicchiato, ho aspettato il momento perfetto.

"Alla fine, questa creatura è entrata elegantemente nella mia inquadratura, con il suo brivido visibile sullo sfondo, aggiungendo profondità drammatica alla mia immagine.

“Jardines de la Reina a Cuba è un parco marino nazionale protetto con successo dal 1996. Oggi la pesca e il numero di visitatori sono limitati e il suo arcipelago di barriere coralline lungo 90 miglia è rinomato per i coralli incontaminati e la fiorente vita marina. Gli squali di barriera caraibici possono crescere fino a 3 m di lunghezza e sono uno dei più grandi predatori apicali nell'ecosistema della barriera corallina.”

"Un ottimo esempio di come i predatori al vertice prosperino in un parco marino protetto", ha affermato Rowlands. "L'angolazione drammatica dal basso enfatizza la potenza del soggetto principale e la luce aggiuntiva congela l'azione e fa emergere i colori sani".

(Scatto con Canon 5D IV + 16-35mm, custodia Nauticam, luci Retra. f/14, 1/125, ISO 800)

Vincitore in bianco e nero

Inseguendo i delfini © Enric Gener (Spagna) / UPY 2025

"Questa immagine è stata catturata nel Mar Rosso settentrionale durante una spedizione di immersioni in apnea alla ricerca di delfini tursiopi", ha affermato Gener. "Il momento ritrae un intimo rituale di accoppiamento, in cui diversi maschi (quattro visibili nella foto, anche se altri erano nelle vicinanze) stavano inseguendo giocosamente una femmina.

“Era una dimostrazione dinamica e rituale, con i maschi impegnati in schermaglie amichevoli e occasionalmente accoppiati con le femmine, i loro corpi che si univano brevemente per pochi secondi. In particolare, la femmina non stava tentando di scappare; partecipava attivamente, giocando e aspettandoli.

"L'intero gruppo nuotava con grazia e a un ritmo lento e ponderato, creando una scena subacquea ipnotizzante."

"Questa immagine mostra la definizione del bianco e nero fotografia; la composizione prende vita con la ponderata conversione al monocromo", è stato il verdetto di Friedrich. "Immagine fantastica".

(Scatto con Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, custodia Seacam, luce naturale. f/4, 1/500, ISO 160)

Secondo classificato in bianco e nero

Acqua Zen © James Rokop (Stati Uniti) / UPY 2025

Questa immagine è stata scattata durante l'evento di commiato delle Olimpiadi di Los Angeles per la squadra di nuoto artistico olimpico degli Stati Uniti presso l'LA Expo Centre. "Come fotografo dell'evento, ho potuto fotografare la squadra sia sott'acqua che da terra", ha affermato Rokop.

"In questa ripresa, il nuotatore si sta riscaldando prima della dimostrazione della squadra per le Olimpiadi di Parigi del 2024, stando in piedi sul fondo della piscina e svolgendo un esercizio di respirazione.

“I nuotatori artistici hanno una capacità polmonare incredibile e sono in grado di compiere queste imprese insolite, come stare in piedi sul fondo della piscina senza sforzo. Questa era l'unica nuotatrice che usava il fondo della piscina in questo modo per il suo riscaldamento e la vista insolita ha immediatamente catturato la mia attenzione. L'immagine evocava un senso di pace e calma.”

"Una composizione precisa che funziona in modo così brillante in bianco e nero, creando una bellissima immagine piena della tranquillità del mondo sottomarino", ha detto Mustard. "Non lo sapevamo durante la valutazione, ma amiamo particolarmente il fatto che questa immagine sia stata osservata e non messa in posa".

(Scatto con Canon R3 + 35mm, custodia Ikelite, luce naturale. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Vincitore emergente e promettente fotografo subacqueo dell'anno 2025

Aurora subacquea © Ruruka (Corea) / UPY 2025

"La prima volta che sono andata a Cancun, in Messico, per uno shooting due anni fa, sono rimasta affascinata dal suo fascino", ha detto Ruruka. "Oggigiorno, mi ritrovo a visitare Cancun di frequente. Da dove vivo è un viaggio molto lungo, circa 24 ore in aereo, ma questo posto si allinea perfettamente con la direzione del mio fotografia e offre una varietà di opportunità di tiro.

"Per scattare questa foto in particolare, ho visitato il posto durante la stagione estiva delle piogge e ho lavorato con una guida locale coreana come modella."

"Immagine straordinaria con un elevato standard tecnico e una post-produzione perfetta!" ha detto Friedrich. "Il subacqueo è ben posizionato nella sezione aurea senza essere di fronte a nulla. L'equilibrio della luce dall'esterno che cade nella grotta è solo un'eccellente ripetizione e mostra di cosa tratta l'immagine."

(Scatto con una Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, custodia Nauticam, luce naturale. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Secondo classificato emergente

Incontri ravvicinati con i giganti © Capanna cristiana (Singapore)) / UPY 2025

"Fotografare le megattere di Tonga era nella mia lista dei desideri da molto tempo, e non mi ha deluso di certo", ha detto Hut. "Ogni volta che entri in acqua è diverso, con ogni balena che ha una personalità unica, e con il suo atteggiamento verso i nuotatori che cambia spesso durante il giorno.

"I più emozionanti, naturalmente, sono gli incontri in cui la curiosità delle balene si sposa con la tua, e questo è stato chiaramente il caso di questa coppia di mamma e cucciolo. Abbiamo potuto trascorrere diverse ore con loro mentre navigavano intorno alle isole Vava'u, alternando viaggi, riposo e gioco.

"Questo scatto, realizzato quando la coppia ha attraversato una barriera corallina poco profonda, rimane una delle mie immagini preferite di quella giornata incredibile."

"Che incontro da sogno tra una madre e un cucciolo!" ha detto Mustard. "La barriera corallina conferisce un fantastico senso di scala alle balene, mostrandone davvero le dimensioni, aggiungendo interesse e profondità visiva alla composizione. Parla di tutto ciò che si unisce..."

(Scatto con una Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, custodia Nauticam, luce naturale. f/11, 1/250th ISO 800)

Vincitore compatto

La bellezza della palude © Erba di Bryant (Stati Uniti) / UPY 2025

Turffs ha scattato questa immagine in uno dei suoi luoghi preferiti all'interno del Parco nazionale delle Everglades, attratto dal suo ambiente minaccioso, "dalle acque limpide, dalla luce che filtra attraverso i cipressi e dalle specie ittiche, sia autoctone che introdotte".

"Ho visitato questo posto molte volte, cercando di catturare vari soggetti e la luce giusta", ha detto. "I livelli dell'acqua variano in modo significativo, a volte completamente prosciugandosi, durante i diversi periodi dell'anno.

"Le specie di pesci sono in continuo cambiamento e questa località è spesso dominata da specie esotiche. Ironicamente, in questa occasione, non ci avevo pensato troppo e mi stavo godendo il panorama quando questo luccio della Florida si è posizionato perfettamente nell'inquadratura della mia GoPro."

"Una straordinaria composizione tridimensionale che colloca questo raro luccio della Florida nel suo habitat paludoso", ha osservato Mustard. "È, francamente, sorprendente che questa immagine sia stata scattata con una semplice videocamera GoPro, a dimostrazione di quante persone abbiano già tutta l'attrezzatura necessaria per scattare splendide foto subacquee".

(Scatto con una GoPro Hero 7 Black + obiettivo AOI 0.73x Ultra Wide, custodia GoPro Supersuit, luce naturale. f/2.8, 1/180, ISO 791)

Secondo classificato compatto

Pesce rana gigante © Enrico Somogyi (Germania) / UPY 2025

"Durante le immersioni ad Anilao nelle Filippine abbiamo trovato questo bellissimo pesce rana gigante a una profondità di circa 15 m", ha detto Somogyi. "Ho provato a scattare una foto con una retroilluminazione colorata e uno sfondo di piccoli pesci e il sole. Dopo un paio di fotogrammi ho ottenuto questa foto ed ero molto felice".

"Un'immagine grande da una piccola compatta, perfettamente illuminata con appena la giusta quantità di luci complementari, non troppo vistosa", ha riassunto Rowlands. "Una spruzzata di sunburst e un rumore di piccoli pesci creano una combinazione impressionante per completare il pacchetto del nostro campione in carica della Compact".

(Scatto con una Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens, custodia Fantasea, due flash Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Vincitore del premio British Waters Wide-Angle e British Underwater Photographer of the Year 2025

La foca curiosa © David Alperti (Regno Unito) / UPY 2025

Alpert considera il North Devon "facilmente una delle coste più belle della Gran Bretagna. Alte scogliere frastagliate battute da un mare implacabile. Con il secondo più alto cambio di marea al mondo, la corrente in uscita si scontra con le onde e il vento che soffiano dall'Atlantico settentrionale. Fai un passo indietro e meravigliati.

"Le finestre per le immersioni sono limitate, quindi l'anno scorso mi sono stabilito nella zona per due mesi, esplorando diverse località. Questa foto mostra una foca grigia al largo di Lundy Island, un'area marina protetta dal 1973.

"Le foche sono creature deliziosamente curiose, più interattive di qualsiasi altra specie con cui abbia fatto immersioni in giro per il mondo. In breve, divento uno dei pochi privilegiati, attraversando il ponte verso il mondo di un animale selvatico senziente."

"Nella competizione UPY di solito vediamo molte immagini di foche, soprattutto nelle categorie britanniche", ha detto Friedrich. "Ero solito essere un po' debole per queste immagini, ma dopo averne viste così tante, i miei standard sono molto alti.

"Questa immagine però è davvero sbalorditiva! Così ben inquadrata tra le alghe e con la luce che proviene dal retro nelle acque poco profonde. La composizione è completata dallo sguardo curioso della foca al fotografo. Un ritratto eccellente."

(Scatto con una Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, custodia Nauticam, due flash Inon Z330. f/8, 1/200, ISO 200)

Secondo classificato nella categoria Grandangolo British Waters

Polpo arricciato (Eledone cirrhosa) con corallo molle © Tempio di Simon (Regno Unito) / UPY 2025

"I miei incontri con i polpi nel Regno Unito sono solitamente imprevisti", ha detto Temple, e questo a Lochcarron in Scozia non ha fatto eccezione. "Era l'inizio di maggio e la visibilità era scarsa. Ho scelto il mio obiettivo più ampio e ho pianificato di andare alla deriva lungo la barriera corallina con la marea, catturando ciò che potevo tra i coralli molli.

“A metà dell'immersione, la corrente è aumentata inaspettatamente, trasformando la nostra dolce deriva in una rapida cavalcata. Poi l'ho visto: un polipo appollaiato in alto sulla parete della barriera corallina. Ho dato una forte spinta controcorrente, sollevando la mia macchina fotografica mentre mi osservava con calma.

"La marea era implacabile e sono riuscito a sparare solo quattro colpi prima che mi trascinasse via. Mentre andavo alla deriva, mi sono guardato indietro per un'ultima occhiata. Il polpo è rimasto, apparentemente imperturbabile dal nostro incontro, ma fuori portata."

"Uno scatto eccellente di un soggetto iconico del Regno Unito che si vede sempre di più sulle nostre coste", ha commentato Rowlands. "La luce soffusa mette in risalto i colori pastello e lo scenario si allontana dall'inquadratura per creare profondità perfezionata da un ottimo contatto visivo e da una posa classica".

(Scatto con una Nikon D500 + 10.5 mm, custodia Aquatica, stroboscopio Inon Z-240 tipo 4. f/8, 1/125, ISO 400)

Vincitore Macro delle acque britanniche

L'autostoppista © Dan Bolt (Regno Unito) / UPY 2025

“Ogni tanto mi sono imbattuto in questa medusa Neoturris pileata in acqua aperta ma non ne avevo scattato una foto decente", ha detto Bolt di questo incontro in Scozia. "In questa occasione, tuttavia, il mio amico e io stavamo prendendo di mira specificamente loro e altre creature simili per cercare di esplorare l'idea delle opportunità fotografiche di "acque nere" nel Regno Unito.

“Delle tante, tante immagini che ho scattato quel giorno, questa ha rivelato una larva di crostaceo all'interno della campana della medusa. I fotogrammi su entrambi i lati di questa cattura mostrano che la larva di granchio (o aragosta) è in realtà all'esterno della campana, ma in questo istante era perfettamente sul lato opposto rispetto a me, da qui l'effetto di essere contenuta all'interno del corpo trasparente.”

"Questa è una medusa bellissima e raramente vista, ma il momento wow arriva davvero quando vedi il gambero che fa l'autostop attraverso la campana trasparente", ha detto Mustard. "Sbalorditivo, sorprendente e nuovo".

(Scatto con una OM Systems OM-1 + Panasonic 45mm macro, custodia AOI, due flash Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250, ISO 250)

Secondo classificato nella categoria Macro delle acque britanniche

Aragosta spinosa Fluo © James Lynott (Regno Unito) / UPY 2025

Questa immagine è stata scattata a Inveraray, Loch Fyne in Scozia. "Questo sito è noto per ospitare molti bellissimi anemoni di fuoco d'artificio a basse profondità, ma ha anche un vecchio tubo ricoperto di blocchi di cemento che ospita molta vita, tra cui l'aragosta spinosa.

"Queste aragoste tozze si trovano solitamente aggrappate a testa in giù su massi/sporgenze e scompaiono nell'istante in cui si preme l'otturatore della macchina fotografica. Tuttavia, in questa immersione notturna, vagavano allo scoperto e non sembravano preoccuparsi di farsi scattare qualche foto.

"Queste aragoste tozze mostrano la fluorescenza più brillante che abbia mai visto nei crostacei e sono stato davvero contento di essere riuscito a catturare l'intero animale in questa immersione. Ho usato filtri di eccitazione sui miei strobo, insieme a un filtro barriera giallo davanti all'obiettivo per catturare la fluorescenza."

"L'esplorazione fluorescente delle acque britanniche di James ha rivelato un altro soggetto sorprendente quando fotografato con questa tecnica", ha affermato Mustard. "Un po' più di contrasto nell'elaborazione, un piccolo ritaglio e una rotazione in verticale e questo scatto davvero memorabile avrebbe potuto arrivare fino in fondo..."

(Scatto con un sistema OM OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, custodia AOI, due filtri Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50th, ISO 500)

Vincitore della convivenza in acque britanniche

Rifugio arrugginito © Dan Bolt (Regno Unito) / UPY 2025

Questa immagine scattata a Lochcarron in Scozia "mostra la capacità della natura di trarre il meglio da una brutta situazione", ha detto Bolt. "Il blocco di ferro e la pesante catena tengono in realtà una piccola chiatta in posizione sulla superficie, dove i pescatori di capesante locali conservano la loro attrezzatura.

"La chiatta stessa è un sistema di barriera corallina galleggiante a sé stante, e anche i blocchi di ancoraggio hanno attratto molte specie.

"In realtà mi stavo esercitando per un diverso fotografia subacquea competizione quando ho scattato questa foto. Per un paio di giorni prima di una gara di "splash in" in programma quel giorno, questo granchio era costantemente in questa posizione, o molto vicino. Purtroppo, quel giorno non si vedeva da nessuna parte. Fortunatamente per me, però, questo ha significato che ho potuto usare le mie foto di allenamento per UPY!"

"Un'angolazione ben scelta per includere appena abbastanza sfondo da combinare profondità visiva con la posizione", ha detto Rowlands. "Le maglie della catena iniziano potenti in primo piano per poi allontanarsi delicatamente dalla scena, sormontate dal piccolo pesce curioso che entra nella parte superiore dell'inquadratura. Un degno vincitore".

(Scatto con OM Systems OM-1 + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1, custodia AOI, due flash Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

Secondo classificato British Waters Living Together

Fai un respiro profondo © Alberi di Guy (Regno Unito) / UPY 2025

"Mentre le alghe fotosintetizzano intorno a noi, cerchiamo rifugio dal ritmo veloce della vita quotidiana sotto le onde, dove è tutto tranquillo", ha detto Trees di questa fotografia scattata a Balaclava Bay, Portland. "Ci rilassiamo, il nostro battito cardiaco rallenta; per molte persone, l'oceano è un posto dove trovare pace.

"Senza alcuna configurazione precedente e solo luce ambientale, questa foto cattura un'apneista in un momento di tranquillità mentre si fa strada tra le alghe. Troppo presto, emergiamo per prendere aria."

"Bellissimo scenario che si conclude con una posizione della modella molto bella", ha riassunto Friedrich. "L'atmosfera dello scatto e la bella inquadratura sono davvero ben fatte, con la modella sorridente e vestita così bene. Solo le pinne avrebbero potuto essere anche nell'inquadratura, niente altro da criticare!"

(Scatto con una Nikon D850 + 14-24mm f2.8, custodia Nauticam, luce naturale. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Fotografo dell'anno per la conservazione marina di Save Our Seas

1 / 200,000,000 © Roberto Marc Lehmann (Germania) / UPY 2025

"Questo squalo tigre è solo uno dei circa 200 milioni di squali che ogni anno perdono la vita per mano degli esseri umani", ha detto Lehmann di questa fotografia scattata in Indonesia. "Da quando avevo sei anni (35+), ho studiato intensamente gli squali. In tutti questi anni, non è cambiato quasi nulla e questo è frustrante.

“Gli squali proteggono il loro habitat, il mare, attraverso la loro funzione ecologica di 'polizia sanitaria'. Oltre un miliardo di persone dipendono dal mare ogni giorno e tutti noi respiriamo l'ossigeno che viene prodotto in gran parte nel mare. Se continuiamo a sradicare gli animali che custodiscono il nostro habitat più grande e importante, stiamo togliendo il nostro stesso sostentamento.

"Ed è per questo che ho lottato affinché le persone vedessero e capissero gli squali attraverso i miei occhi. Ogni volta che scatto una foto come questa, mi fa male, ma attraverso le immagini posso ispirare milioni di persone a capire gli squali e la loro situazione e fare la differenza".

Alex Mustard ha descritto lo scatto come "un'immagine straordinaria e narrativa, con quattro uomini che trascinano questo enorme predatore oceanico sulla terraferma. La luce è bellissima, la composizione immersiva e il tempismo, che cattura il gesto del pescatore, è perfetto.

"Sebbene sia un evento quotidiano e legale nella maggior parte dei luoghi, l'uomo che allunga la mano per fermare la foto rivela ciò che la sua coscienza calcola su ciò che stanno facendo. Potente fotografia. "

(Scatto con una Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF su attacco RF. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Secondo classificato per il premio Save Our Seas Marine Conservation Photographer of the Year

Vittima dello sciopero della barca © Henley Spiers (Regno Unito) / UPY 2025

Questa foto è stata scattata nella Baja del Messico California Sur, dove il cadavere di una tartaruga marina offre una finestra sulla vita e la morte in mare aperto. "I tagli sul carapace della tartaruga hanno offerto una chiara prova che è morta a causa di un impatto con una barca, una morte innaturale e un toccante promemoria che questi animali devono condividere l'oceano con una presenza umana in continua crescita", ha affermato Spiers.

“Perfino nella morte, tuttavia, la tartaruga è diventata un mezzo per la vita. In mare aperto, ogni pezzo di relitto, naturale o artificiale, diventa una specie di zattera di salvataggio capovolta. I piccoli pesci usano qualsiasi struttura riescano a trovare per nascondersi dai predatori. Qui, il cadavere in decomposizione della tartaruga è stato rapidamente adottato come rifugio dai pesci giovani.”

"Questo è un argomento crudo e pertinente di per sé, ma l'angolazione verso l'alto crea riflessi visivamente impressionanti, sormontati dalla delicata rivelazione della superficie", ha affermato Rowlands. "Un'immagine con così tanti dettagli visivi, ma un solo messaggio. Perfetto e orribile in egual misura".

(Scatto con una Nikon D850 + Nikonos 13mm, custodia Nauticam, luce naturale. f/22, 1/500, ISO 800)

