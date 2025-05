Recensione subacquea della Nikon Z6III

Questa fotocamera è un ibrido versatile per fotografi e videografi subacquei e rappresenta un ritorno in forma per Nikon, riferisce NIRUMPAM NIGAM, caporedattore di Underwater Photography Guide e presidente di Bluewater Photo, che ha scattato tutte le foto qui

La fotocamera mirrorless full-frame Z6III di Nikon combina tecnologia avanzata e funzionalità accessibili, offrendo un'esperienza potente ma intuitiva. È particolarmente adatta agli utenti di reflex digitali Nikon che stanno pensando di passare al mirrorless, perché offre aggiornamenti in termini di autofocus, stabilizzazione dell'immagine e registrazione video: tutti miglioramenti chiave ereditati da La Z9 della Nikon e di Z8 serie.

La Z6III vanta quello che viene definito "il primo sensore CMOS parzialmente impilato al mondo", progettato per migliorare la velocità di elaborazione e ridurre al minimo l'effetto rolling shutter.

Tuttavia, recenti test sui sensori indicano una leggera riduzione della gamma dinamica a ISO più bassi rispetto alla Z6II, il che potrebbe preoccupare alcuni fotografi. I fotografi subacquei, in particolare quelli che fotografano scene grandangolari ad alto contrasto (come i "palli solari"), potrebbero notarlo in casi estremi.

Abbiamo condotto test approfonditi dello Z6III in una custodia subacquea Ikelite Z6III durante le nostre immersioni siti di immersioni locali preferiti nel sud della California, spingendo i limiti della gamma dinamica per dimostrare le prestazioni della fotocamera nell'area in cui è stata maggiormente criticata. Grazie a Dave di Diving Catalina per aver supportato questa recensione: date un'occhiata al suo nuovo camion all'Avalon Dive Park!

Una scena di foresta di alghe con elevata gamma dinamica catturata con la Nikon Z6III in una custodia Ikelite con l'obiettivo fisheye Canon 8-15 mm (f/16, 1/160, ISO 100)

Specifiche principali della Nikon Z6 III

Sensore CMOS parzialmente sovrapposto full-frame da 24.5 MP

Stabilizzazione dell'immagine a cinque assi integrata nel corpo (fino a otto stop)

Processore EXPEED 7 per prestazioni più veloci

Attacco obiettivo Z (compatibile con obiettivi con attacco F e adattatore FTZ)

Scatto a raffica da 14 fps con otturatore meccanico e 20 fps con otturatore elettronico

Registrazione video con sovracampionamento 6K/30p, 5.4K/60p e 4K/60p

Registrazione N-Log, N-RAW e ProResRAW

Connettore HDMI 2.1 full-size

Velocità di sincronizzazione di 1/200 di secondo

Messa a fuoco automatica migliorata con rilevamento e tracciamento del soggetto

Sensibilità AF in condizioni di scarsa illuminazione fino a -10 EV

10.46 stop di gamma dinamica a ISO 100

Doppio slot per schede: CFexpress tipo B e UHS-II

Dimensioni: 14 x 10 x 7.5cm

Peso: 670g

Uno sguardo più da vicino al nuovo sensore

Con una risoluzione simile a quella dei suoi predecessori, la Z6III è dotata del primo sensore "parzialmente sovrapposto" di Nikon con velocità di lettura 3.5 volte superiori rispetto alla Z6II. L'effetto "rolling shutter" è praticamente eliminato, un vantaggio per la ripresa di soggetti in rapido movimento in azione, nella fotografia naturalistica e subacquea.

Aspettatevi immagini più nitide di delfini, squali o pesci vela quando la loro velocità solitamente mette a dura prova le prestazioni della fotocamera.

Il nostro test della gamma dinamica rivela una leggera riduzione della gamma dinamica, ma la maggior parte dei fotografi subacquei non la noterebbe. Questa foto avrebbe dovuto avere un'esposizione inferiore, eppure siamo riusciti a ottenere un discreto livello di dettaglio (f/13, 1/30th, 100)

Uno svantaggio è lo Z6III gamma dinamica ridotta a ISO più bassi. Nella maggior parte delle situazioni di illuminazione, è improbabile che i fotografi se ne accorgano. Tuttavia, molti ambienti subacquei richiedono la massima gamma dinamica possibile.

I nostri test hanno concluso che è difficile notare una perdita di gamma dinamica in una foto correttamente esposta; tuttavia, in una foto sovraesposta (sopra), il recupero è stato leggermente più difficile rispetto a quanto sarebbe stato con la Nikon Z6 o Z6II. A nostro avviso, questo incoraggia l'uso di tecniche fotografiche appropriate, piuttosto che essere un difetto della fotocamera.

La Nikon Z6 III ha catturato sia i raggi di luce in questa scena che i dettagli nelle ombre sotto una fitta volta di alghe. Scattata con una custodia Ikelite Z6III (f / 13, 1/30, ISO 100)

Messa a fuoco automatica migliorata

Uno dei miglioramenti più significativi della Z6III riguarda l'autofocus. Sebbene le Z6 e Z6II disponessero di sistemi autofocus affidabili, spesso si sono dimostrate in ritardo rispetto a concorrenti come Sony e Canon. Con la Z6III che adotta lo stesso sistema autofocus delle fotocamere di punta Nikon Z8 e Z9, l'inseguimento e il rilevamento del soggetto sono molto più rapidi e precisi.

Durante i test subacquei, concentrandosi su soggetti piccoli o in rapido movimento come un pirosoma che galleggia in acque libere (sotto) era veloce e affidabile, il che lo rese una vera e propria svolta per la fotografia subacquea macro e d'azione.

Non posso sottolineare abbastanza quanto sia migliorato il sistema autofocus rispetto a quello della Nikon Z6 II. Anche la scatola dell'autofocus è più piccola e più precisa rispetto alla Z6 II.

La Z6III di Nikon produrrà immagini di qualità superiore quando si scatta in condizioni difficili, come immersioni in acque nereQuesto livello di precisione rimette Nikon in competizione con La a7 IV di Sony e di Canon R6 Mark II nella fascia di prezzo di $ 2,500 (£ 1,911).

L'autofocus della Nikon Z6 III è rapido e scattante, un enorme miglioramento rispetto alla Nikon Z6 e alla Nikon Z 6II originali. L'obiettivo macro Nikon 105 mm Z utilizzato in questa foto è più lento della versione con attacco F, ma l'autofocus era più che accettabile con la Z6III (f / 16, 1/160, ISO 100)

Stabilizzazione dell'immagine nel corpo (IBIS)

Un altro punto di forza della Z6III è l'IBIS a cinque assi, che offre fino a otto stop di correzione. Permette ai fotografi di scattare con tempi di posa più lunghi senza causare sfocature dovute al movimento della fotocamera.

Questa funzionalità è particolarmente utile per i fotografi subacquei che scattano in condizioni di scarsa illuminazione, dove sono necessari ISO più elevati, oppure in condizioni in cui tempi di posa più lunghi possono aiutare a catturare più luce ambientale per scatti grandangolari spettacolari.

Durante i nostri test nelle foreste di alghe di Catalina Island, siamo stati in grado di scattare immagini nitide e prive di sfocature a 1/30 di secondo, a dimostrazione della capacità della stabilizzazione IBIS della Z6III. Per i videografi subacquei, questa stabilizzazione rende le riprese a mano libera molto più fluide, offrendo filmati di alta qualità cinematografica.

Non c'è molta luce ambientale sotto una volta di foresta di alghe. La stabilizzazione dell'immagine integrata migliorata della Z6III mi ha permesso di ridurre il tempo di posa a 1/30 di secondo senza sfocature dovute al movimento della fotocamera (f/13, 1/30, ISO 100).)

Vista posteriore della telecamera

Funzionalità video leader della categoria

La Z6III di Nikon eccelle anche nel reparto video. Supporta la registrazione video con sovracampionamento 6K/30p e 4K/60p, con opzioni per i formati N-Log, N_RAW e ProRes RAW. Questa flessibilità è ideale per la produzione video di fascia alta, e la possibilità di riprendere in 4K/60p senza ritaglio la rende una scelta competitiva per le fotocamere full-frame di fascia media.

Sebbene Nikon abbia storicamente avuto difficoltà a impostare il bilanciamento del bianco manuale in condizioni subacquee più profonde, siamo riusciti a ottenere risultati solidi fino a 18 metri durante le nostre immersioni. Sebbene i colori non siano ancora del tutto paragonabili a quelli delle fotocamere Sony o Canon, Nikon ha fatto notevoli progressi in questo ambito.

Non c'è dubbio che, dopo l'acquisizione di RED, Nikon intenda concentrarsi sull'innovazione video nel prossimo futuro.

Custodie subacquee

Grazie alla popolarità delle fotocamere della serie Z di Nikon, diversi marchi leader hanno già rilasciato custodie per la Z6III, tra cui quella in alluminio anodizzato Custodia subacquea Nauticam Nikon Z6III e policarbonato Custodia subacquea Ikelite Nikon Z6III.

Il case Ikelite, che abbiamo utilizzato per i nostri test, è particolarmente degno di nota per i suoi controlli intuitivi, il design aggiornato del quadrante per un utilizzo più agevole con i guanti e la paratia integrata per la ricarica e il trasferimento dati. Prevediamo prossimi lanci da parte di altri importanti produttori, come Marelux, Isotta e Aquatica.

Custodia subacquea Ikelite Nikon Z6III sul campo a Catalina Island

Lenti subacquee consigliate

La versatilità della Z6III si estende alla compatibilità degli obiettivi, sia con obiettivi con attacco Z che con attacco F (tramite Adattatore Nikon FTZ) con prestazioni eccezionali sott'acqua. Ecco alcune delle migliori scelte:

Obiettivi macro:

Obiettivo macro Nikon Z 105 mm f/2.8: Uno degli obiettivi macro più nitidi disponibili, sebbene leggermente più lento della versione con attacco F. Il suo autofocus migliorato lo rende la mia prima scelta per la fotografia macro.

Nikon F 105mm f/2.8 macro (con adattatore FTZ): più veloce, ma non nitido quanto lo Z-mount, l'F 105mm è perfetto per cogliere di sorpresa i soggetti macro più sfuggenti grazie alla maggiore distanza di lavoro.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (con adattatore FTZ): la messa a fuoco ravvicinata lo rende la mia scelta preferita per la fotografia in acque nere. Puoi anche ottenere un campo visivo di 154° se abbinato a Obiettivo di conversione grandangolare Kraken KRL-09s.

Texture della bocca di un anemone catturate con l'obiettivo macro Nikon Z 105mm e la Nikon Z6III (f/16, 1/160th, ISO 100)

Obiettivi grandangolari:

Obiettivo fisheye Nikon F 8-15mm (con adattatore FTZ): il mio obiettivo fisheye preferito, offre una vasta gamma di inquadrature per primi piani della barriera corallina e scene grandangolari. Perfetto per catturare i dettagli colorati dei soggetti della barriera corallina.

Obiettivo grandangolare rettilineo Nikon Z 14-30 mm: Ideale per soggetti a distanza maggiore, come delfini e squali, producendo angoli netti. Si trasforma in un obiettivo fisheye se utilizzato con l' Nauticam FCP-1.

Una scena grandangolare catturata con l'obiettivo fisheye Nikon 8-15mm e l'adattatore FTZ con la Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

Conclusione: il ritorno in forma di Nikon

La Nikon Z6III segna un significativo passo avanti nel percorso di Nikon nel settore mirrorless, offrendo un eccellente equilibrio tra funzionalità fotografiche e video. L'autofocus migliorato, la stabilizzazione dell'immagine integrata e le funzionalità video la rendono una valida concorrente dei modelli Sony e Canon nella stessa fascia di prezzo.

Per i fotografi e i videografi subacquei, fornisce gli strumenti necessari per catturare immagini e filmati professionali di alta qualità, anche in condizioni difficili.

Sebbene la riduzione della gamma dinamica abbia sollevato alcune preoccupazioni online, i nostri test dimostrano che non rappresenta un problema per la maggior parte degli scenari subacquei. A patto di esporre correttamente le immagini, la Z6 offre risultati impressionanti, rendendola una delle migliori fotocamere full-frame di fascia media attualmente sul mercato.

Gpaesaggio di barriera corallina molle orgonia catturato con Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100)

Il recensore Recensione subacquea della Nikon Z6III 12 Il fotografo subacqueo e scienziato della pesca Nirupam Nigam è cresciuto a Los Angeles e ha praticato la fotografia subacquea nelle Isole del Canale. Ha conseguito la laurea in scienze acquatiche e della pesca e biologia generale, oltre a una specializzazione in studi artici presso l'Università di Washington. Dopo aver lavorato come osservatore della pesca su imbarcazioni nel Mare di Bering e nel Pacifico settentrionale, è diventato caporedattore del Guida alla fotografia subacquea e presidente del rivenditore di foto e video subacquei Foto di acqua blu. Guarda la sua fotografia su www.fotodalmare.com

