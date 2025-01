Perché gli amanti dello snorkeling dovrebbero prendere a cuore l'indagine sui decessi

Due terzi delle vittime degli oltre 300 decessi dovuti a snorkeling e apnea avvenuti in Australia in questo secolo erano sovrappeso o obesi e quasi la metà di loro soffriva di patologie pregresse che li avrebbero predisposti a incidenti correlati ad aritmie cardiache.

Queste e altre statistiche preoccupanti emergono da quello che potrebbe essere il più grande set di dati sui decessi correlati allo snorkeling e all'apnea mai analizzato, in una nuova analisi di 317 decessi registrati in Australia tra il 2000 e il 2021.

Progettato per identificare più precisamente le cause di morte e le contromisure, l'indagine è stata condotta dallo specialista in medicina subacquea Dr. John Lippmann, fondatore di DAN Asia-Pacific e insignito del premio Order of Australia per i servizi resi alla sicurezza, alla rianimazione e al primo soccorso nelle immersioni subacquee.

La revisione si basa sui dati detenuti dall'Australasian Diving Safety Foundation, di cui Lippmann è presidente e CEO, e dal National Coronial Information System. Anche il dipartimento di salute pubblica e medicina preventiva della Monash University e la Royal Lifesaving Society sono stati coinvolti nello studio.

I precedenti rapporti dello studio avevano già preso in considerazione i dati del periodo 2001-2013 e 2014-2018 per determinare le tendenze durante tali periodi.

Mentre circa 88,000 australiani di età pari o superiore a 15 anni praticano snorkeling o immersioni in apnea ogni anno, località come la Grande Barriera Corallina (GBR) e Ningaloo attraggono anche centinaia di migliaia di visitatori internazionali. Il 56% di tutti i decessi si è verificato nel Queensland perché, per molti turisti stranieri di mezza età o più anziani, lo "snorkeling in superficie" sulla GBR è un'attività da sogno.

L'analisi riguarda anche gli apneisti e i pescatori subacquei, generalmente più esperti, deceduti durante le competizioni sportive subacquee o mentre praticavano l'apnea.

Di tutti i decessi registrati, 198 vittime (62%) erano probabilmente amanti dello snorkeling in superficie, mentre 113 (36%) praticavano qualche forma di immersione in apnea.

Principalmente maschio

Le vittime erano prevalentemente maschi, l'88% di loro, con un'età media di 48 anni. Le donne tendevano a essere più anziane, con un'età media di 60 anni, mentre gli uomini che praticavano l'apnea avevano un'età media di 35 anni e le donne di 58 anni.

Molti dei decessi dovuti allo snorkeling riguardavano uomini di 50 anni o più. Spesso erano snorkelisti in sovrappeso e inesperti con condizioni mediche preesistenti che avrebbero potuto causare incidenti di aritmia cardiaca (battito cardiaco irregolare).

Gli apneisti, al contrario, erano in genere relativamente giovani, sani ed esperti, ma con un potenziale rischio di annegamento primario, spesso dovuto a ipossia apnea (basso livello di ossigeno nel sangue).

Il 44% delle vittime erano turisti stranieri con un'età media di 60 anni; l'8% erano turisti australiani e il resto australiani che facevano immersioni locali. Il 15% non aveva mai fatto snorkeling prima, il 24% era inesperto e il 33% era ritenuto esperto (in altri incidenti la competenza non è stata specificata).

Il 34% delle vittime aveva fatto snorkeling con operatori commerciali (principalmente sulla GBR), il 63% era impegnato in attività turistiche, il 20% nella pesca subacquea e l'11% in immersioni per raccogliere molluschi e/o crostacei.

Stato di salute

post mortem i referti degli esami erano disponibili nel 92% dei casi, con indice di massa corporea (BMI) registrato per 248 vittime. Il BMI medio era 27.5, con il 41% delle vittime classificate come sovrappeso (BMI 25-29.9) e il 26% obese (BMI superiore a 30).

Tra le condizioni di salute preesistenti riscontrate in quasi la metà dei decessi figuravano la cardiopatia ischemica (IHD) e l'ipertrofia ventricolare sinistra (LVH), entrambe predisponenti la vittima a incidenti di snorkeling correlati ad aritmie.

Un terzo delle vittime è stato probabilmente reso invalido da aritmie cardiache e almeno 137 decessi sono stati causati da annegamento primario, 34 dei quali in seguito a ipossia apnoica.

IHD e LVH predispongono molte persone anziane alla morte durante lo snorkeling e, cosa fondamentale, Lippmann osserva che questo rischio potrebbe essere “in qualche modo mitigato” attraverso screening sanitari mirati.

Fino all'11% delle vittime è annegato a seguito di ipossia apnea dovuta a prolungata apnea, otto in piscina e sei in presenza di altre persone nelle vicinanze ma senza un attento monitoraggio. Il 32% era in apnea da solo e solo il 25% è morto in presenza di un'altra persona.

Il rapporto afferma che per ridurre i rischi, gli apneisti devono esercitarsi in un ambiente controllato e concentrarsi maggiormente su un'efficace collaborazione e su una migliore supervisione, soprattutto se inesperti.

I fattori predisponenti per gli apneisti includono scarsa forma fisica, condizioni mediche preesistenti, inesperienza, condizioni del mare avverse, supervisione inadeguata e caccia o raccolta di frutti di mare in aree frequentate da grandi predatori.

Dalle malattie ai coccodrilli

Si ritiene che le condizioni preesistenti correlate alla salute che hanno contribuito al 48% di tutti i decessi siano state più comunemente cardiache (112), in particolare cardiopatia ischemica da moderata a grave, ipertrofia ventricolare sinistra e/o ingrossamento del cuore (cardiomegalia) (73). 56 vittime presentavano sia cardiopatia ischemica sostanziale che ipertrofia ventricolare sinistra/cardiomegalia.

Almeno 101 dei decessi avevano già ricevuto cure mediche per la loro condizione identificata o correlata. 33 erano in cura per ipertensione (24 di questi si sono rivelati affetti da LVH e/o cardiomegalia), otto per asma, otto per diabete e sei per convulsioni. Alcol o droghe hanno contribuito o causato cinque dei decessi.

Una cattiva pianificazione, principalmente la decisione di fare snorkeling da soli, allontanarsi da un compagno o partire in condizioni di mare avverse, ha probabilmente contribuito al 43% dei decessi. Scarse capacità e inesperienza sono state probabili fattori di almeno il 26%, mentre attività ad alto rischio come l'apnea prolungata senza adeguata supervisione hanno portato al 15%.

Un apneista ha subito un'embolia gassosa cerebrale dopo essersi immerso e aver respirato dall'unità subacquea di un amico prima di risalire (senza un'adeguata espirazione).

I decessi dovuti a traumi sono stati causati da incontri con squali (9), impatti con imbarcazioni (5), incontri con coccodrilli (3), ferite da razze (1) e, in un caso, urti con rocce in mare mosso.

Annegamento e aritmia

L'annegamento è tradizionalmente considerato la causa di morte predefinita quando qualcuno viene recuperato dall'acqua senza effetti specifici sui polmoni e senza altre cause evidenti.

Secondo il rapporto, la differenza tra il 61% degli amanti dello snorkeling per i quali è stata indicata l'annegamento come causa di morte e il 43% per i quali è stata citata l'asfissia potrebbe riflettere il numero di casi in cui l'annegamento è stato secondario a un'aritmia cardiaca.

Gli amanti dello snorkeling in superficie avevano maggiori probabilità di essere resi invalidi da un evento cardiaco rispetto agli apneisti (50/15%) e minori probabilità di essere resi invalidi da annegamento primario (41/61%).

Potrebbe sembrare sorprendente che, nonostante tutte le discussioni sull'edema polmonare da immersione (IPO) o "annegamento dall'interno" degli ultimi anni, questa sia stata identificata come causa di morte solo in quattro incidenti. Tuttavia, la condizione può essere così difficile da distinguere dall'annegamento che è probabile che non venga identificata in molti casi, come riconosce Lippmann.

Le aritmie cardiache possono essere scatenate semplicemente dall'immersione o dalla sommersione, spiega la revisione. Poiché la spinta idrostatica contrasta gli effetti della gravità, favorisce la ridistribuzione del sangue venoso dagli arti al torace, causando un aumento sostanziale del carico di lavoro cardiaco.

Questo carico può poi essere ulteriormente aumentato da fattori quali l'esercizio fisico, l'ansia, la vasocostrizione indotta dal freddo (restringimento dei vasi sanguigni), la resistenza respiratoria e l'aumento della frequenza cardiaca.

Anche trattenere il respiro può causare aritmie, soprattutto in acque più fredde, indipendentemente dalla giovanezza e dalla salute dell'individuo, ma non esiste una diagnosi definitiva. Post mortem test per determinare se ciò si è verificato, afferma Lippman.

Il suo studio suggerisce che “le aritmie cardiache sono state il probabile fattore scatenante di molte di queste morti spesso silenziose”, motivo per cui, afferma, ai subacquei di età pari o superiore a 45 anni si consiglia di sottoporsi a una visita medica subacquea incentrata sulla valutazione cardiovascolare.

"Dato che molti dei potenziali fattori scatenanti cardiaci descritti sopra sono comuni ai subacquei e agli amanti dello snorkeling, sembra prudente che anche gli amanti dello snorkeling attivi o potenziali più anziani parlino della loro salute cardiaca con i loro medici", conclude il rapporto.

Supervisione migliorata

Lippmann suggerisce inoltre che se gli amanti dello snorkeling che sanno di avere una patologia rilevante intendono partecipare a un'escursione di snorkeling commerciale, dovrebbero dichiarare la loro condizione in modo che l'operatore possa offrire misure di sicurezza come una supervisione rafforzata, un'etichetta colorata sullo snorkel o un aiuto al galleggiamento.

Dal momento che molti snorkelisti sono scarsi nuotatori, sostiene che sarebbe utile se imparassero a rispettare il sistema di coppia, soprattutto tenendo presente che a volte ci si aspetta che i guardiani designati sorveglino più snorkelisti contemporaneamente di quanto sia pratico.

Gli operatori commerciali di snorkeling dovrebbero inoltre essere tenuti a portare con sé le attrezzature di primo soccorso appropriate, tra cui ossigeno e defibrillatori, e ad avere personale formato al loro utilizzo.

"Nonostante le sue grandi opportunità, lo snorkeling non è un'attività benigna e le persone dovrebbero essere consapevoli delle potenziali sfide e delle predisposizioni avverse e gestirle di conseguenza", ha detto Lippmann Divernet. Il suo la recensione è stata pubblicata nel Giornale internazionale di ricerca ambientale e salute pubblica.

