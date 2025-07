Perché anche i subacquei professionisti dovrebbero stare attenti ai CESA

Una nuova ricerca sull'impatto fisiologico sui subacquei dell'esecuzione di CESA (risalite di emergenza controllate in acqua) in situazioni di allenamento ha rivelato che questi esercizi possono causare stress polmonare anche se potrebbero non essercene segni esteriori.

Le CESA sono una procedura standard di sicurezza in immersione per prevenire lesioni da sovraespansione polmonare in caso di mancanza di gas. Tuttavia, secondo il team di ricerca francese, in passato i rischi polmonari associati a questa attività sono stati scarsamente documentati.

Si afferma che negli incidenti legati alle CESA le complicazioni sono andate da sintomi lievi come tosse ed emottisi (tosse con sangue) a esiti gravi come pneumotorace, pneumomediastino (aria o gas tra i polmoni) ed embolia gassosa arteriosa cerebrale.

Gli appassionati dell'allenamento CESA sostengono che, laddove si sono verificati infortuni, questi sono dovuti principalmente a una tecnica scorretta, in particolare a un'espirazione insufficiente, e sottolineano la necessità di un monitoraggio continuo da parte degli istruttori durante tutta la salita.

Sotto supervisione

Gli autori dello studio, gli specialisti in medicina subacquea Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid e Arnaud Druelle, sostengono che si sono verificati incidenti anche sotto stretta supervisione, suggerendo che fattori meccanici che vanno oltre la tecnica di espirazione potrebbero contribuire allo stress polmonare.

Lo studio è stato condotto in due fasi, coinvolgendo gruppi separati di subacquei militari esperti presso la Scuola Militare di Immersioni Francese di Saint-Mandrier, nel sud della Francia. Utilizzando autorespiratori a circuito aperto in acqua di mare a 18 °C, indossando mute umide e respirando nitrox 40.

Nella prima fase, a sette subacquei è stato chiesto di effettuare due immersioni in acque libere a una profondità di 10 metri. Una era un'immersione di controllo, respirando normalmente attraverso un regolatoree l'altra un'immersione CESA che prevede un'espirazione continua senza boccaglio durante la risalita.

Prima e dopo ogni immersione, i ricercatori hanno ottenuto delle “comete polmonari ad ultrasuoni” o ULC, ovvero immagini che mostrano un aumento dell’acqua polmonare extravascolare, come avviene nei casi di edema polmonare o di malattia polmonare interstiziale.

La seconda fase ha coinvolto quattro subacquei che hanno eseguito CESA da 5 e 10 metri per registrare la loro "cinetica ventilatoria", ovvero la velocità e l'efficienza con cui il corpo adatta la frequenza respiratoria e la profondità per soddisfare le mutevoli richieste di ossigeno dell'attività fisica.

Stress sui polmoni

Sebbene nessuno dei subacquei abbia manifestato sintomi, i loro livelli di ULC sono aumentati significativamente dopo le immersioni CESA, sebbene non dopo le immersioni di controllo. Ciò ha suggerito che le CESA stessero causando stress polmonare subclinico, con analisi che hanno rivelato una marcata variabilità tra i singoli subacquei.

Gli accumuli moderati di acqua polmonare extravascolare rilevati dalle ULC erano probabilmente correlati alle variazioni di pressione e volume durante la risalita.

"Questi risultati indicano che anche i subacquei allenati non adattano costantemente lo sforzo espiratorio all'espansione del gas, aumentando potenzialmente lo stress meccanico sui polmoni", afferma il team. "L'allenamento CESA può quindi esporre individui sani a stress alveolare silente, evidenziando la necessità di strumenti di monitoraggio migliorati e di una valutazione ventilatoria personalizzata durante l'addestramento alla risalita".

Ora i ricercatori vogliono stabilire se l'esposizione ripetuta a fattori di stress di breve durata, come quelli che possono verificarsi tra i subacquei professionisti, possa provocare lesioni alveolari a lungo termine o predisporre gli individui a futuri problemi polmonari.

"Questi risultati smentiscono l'assunto secondo cui l'assenza di sintomi equivalga all'assenza di lesioni", affermano. "Supportano il concetto emergente di 'danno alveolare silente', che potrebbe estendersi oltre la fisiologia subacquea a contesti clinici più ampi".

Lo studio può essere letto nel Journal of Physiology Applied

