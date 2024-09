"Come shottini di tequila": un'immersione profonda fa naufragare la richiesta di risarcimento assicurativo di un sub

Richiedere un risarcimento contro una polizza assicurativa di viaggio che copre le immersioni subacquee fino a 30 m in caso di malattia da decompressione (MDD) è una cosa, ma cosa succede se hai già completato un'immersione più profonda in sicurezza in precedenza il giorno in cui si verifica l'incidente? Lo scenario è stato testato di recente in Australia.

L'anno scorso (10) una coppia aveva stipulato un'assicurazione di viaggio congiunta per un viaggio di 2023 giorni verso una destinazione estera non specificata. La polizza era intestata alla partner donna, con il subacqueo uomo che aveva subito DCI, indicato solo come JC, come beneficiario. Le immersioni subacquee fino a una profondità massima di 30 m erano consentite ai sensi dei termini della polizza.

Il 17 ottobre, JC effettuò un'immersione a 39 metri, lasciò un intervallo di superficie di un'ora e poi effettuò una seconda immersione a 29 metri, dopodiché si ammalò e svenne.

Fu chiamato un medico (il dott. EG), che diagnosticò la DCI e prescrisse una cura, spingendo in seguito il socio di JC a presentare una richiesta di risarcimento per le ingenti spese mediche e di viaggio all'estero che ne derivarono.

La Mitsui Sumitomo Insurance ha rifiutato di pagare, sostenendo che se la JC non avesse effettuato l'immersione precedente al di fuori dei termini della polizza, la DCI non si sarebbe verificata e la controversia tra le parti è stata portata all'attenzione dell'Australian Financial Complaints Authority (AFCA) difensore civico.

Il contraente della polizza ha sostenuto che poiché la DCI si è verificata solo dopo l’immersione consentita meno profonda, questa era l’unica che avrebbe dovuto essere presa in considerazione per quanto riguarda il pagamento, ma l’AFCA ha sostenuto Mitsui Sumitomo nel prendere problema con questa interpretazione.

"JC ha partecipato a un'attività che era preclusa dai termini della polizza e si è ammalato di conseguenza", ha stabilito l'ombudsman. "Sarebbe ingiusto richiedere all'assicuratore di pagare un risarcimento in circostanze in cui non ha accettato di coprire il rischio associato a tale attività".

3 fattori di rischio chiave

Il rapporto del dott. EG all'assicuratore, dopo aver effettuato una visita medica, ha individuato tre fattori di rischio chiave che hanno contribuito alla PDD del subacqueo: profondità, ripetizione delle immersioni e applicazione delle soste di decompressione.

Con l'aumentare della pressione aumenta anche il rischio di incidenti, ha affermato il dott. EG, concludendo che la PDD si è verificata non solo a causa dell'immersione a 29 metri, ma anche a causa della combinazione delle due immersioni.

Un altro esperto medico, il dott. MN, ha affermato che il rischio di MDD è strettamente correlato all'efficacia con cui l'organismo gestisce lo stress da decompressione dopo una serie di immersioni, dove per "esposizione" si intende un giorno di attività subacquea.

JC aveva effettuato immersioni singole il 15 e il 16 ottobre, ma la sua esposizione con due bombole il 17 poteva essere considerata "moderatamente provocatoria", rendendo difficile attribuire l'insorgenza dei sintomi esclusivamente all'ultima immersione.

"Per fare un paragone, proprio come bere diversi bicchieri di tequila influisce gradualmente sullo stato di salute, non possiamo individuare l'ultimo bicchierino come unica causa di malattia", ha affermato il dott. MN.

L'argomentazione del socio secondo cui non vi erano prove conclusive che l'immersione da 39 metri fosse l'unica causa della PDD di JC è stata respinta dalla sentenza secondo cui la PDD si era probabilmente verificata a causa dell'effetto cumulativo delle immersioni effettuate quel giorno e forse anche nei giorni precedenti.

L'immersione da 39 metri aveva invalidato la richiesta e l'AFCA confermata la decisione dell'assicuratore.

Anche su Divernet: DCI SOSPETTO? ECCO COME EFFETTUARE I CONTROLLI NEURO, I SUBACQUEI TROPPO PRONTI A IGNORARE I SINTOMI DELLA MDD, MENO RISALITE VELOCI E CASI DI DCI NEL REGNO UNITO