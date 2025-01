I sopravvissuti all'IPO sono stati "fortemente consigliati" di smettere di fare immersioni

Esperti medici subacquei internazionali hanno stilato una posizione congiunta sul tema dell'edema polmonare da immersione (IPO), una patologia che preoccupa sia i subacquei che gli amanti dello snorkeling e altri nuotatori in superficie.

Un aspetto fondamentale da tenere presente è che il gruppo di specialisti consiglia vivamente ai subacquei con precedente sospetta o confermata IPO di riflettere attentamente prima di procedere con ulteriori immersioni con gas compresso.

Tali subacquei, affermano, dovrebbero consultare un medico o un cardiologo esperto in medicina subacquea prima di prendere in considerazione la ripresa delle loro attività in acqua, perché sopravvivere a un incidente non implica necessariamente sopravvivere al successivo.

I subacquei che hanno sperimentato l'IPO dovrebbero anche essere sottoposti a indagini approfondite per identificare qualsiasi patologia che li abbia predisposti alla condizione, affermano gli esperti, perché potrebbe avere implicazioni non correlate alle immersioni future. È stato scoperto che l'IPO si verifica in subacquei con gravi malattie coronariche, malattie delle valvole cardiache, cardiomiopatia e stenosi dell'arteria renale, tra gli altri disturbi.

Esperti medici appartenenti all'influente South Pacific Underwater Medicine Society (SPUME) Neil Banham, David Smart e Simon J Mitchell hanno prodotto il rapporto in consultazione con il Comitato medico subacqueo del Regno Unito (UKDMC) membri Peter Wilmshurst, Mark S Turner e Philip Bryson.

Tutti avevano partecipato a un workshop tenutosi in occasione del 52° convegno scientifico annuale dello SPUMS, tenutosi a Figi a maggio, per discutere l'argomento.

Lo scopo della dichiarazione è quello di fornire ai medici indicazioni sull'IPO e sulle immersioni, in particolare sulla gestione delle emergenze e sull'opportunità per i subacquei di tornare a praticare lo sport dopo un episodio in cui l'IPO è stata diagnosticata o è fortemente sospettata.

Fattori di rischio dell'IPO

L'IPO è un accumulo di liquidi nei polmoni, che compromette la capacità respiratoria della vittima ed è potenzialmente letale. Poiché l'ossigeno non entra nel sangue e il corpo non è in grado di espellere l'anidride carbonica, la condizione si verifica anche nei nuotatori di superficie e nei subacquei può essere aggravata dal loro apparato respiratorio.

Secondo la dichiarazione, i fattori di rischio personali per l'IPO finora identificati includono l'aver avuto un precedente episodio, l'essere di sesso femminile, l'età e la sofferenza di ipertensione e/o malattie cardiovascolari preesistenti.

I fattori estrinseci includono acque più fredde; regolatori che causano pressioni inspiratorie negative eccessive; rebreather; sforzo intenso ed idratazione eccessiva. Anche le risalite possono essere problematiche, in particolare in circuito aperto, con sintomi correlati all'ipossia che si verificano o peggiorano durante la risalita e/o dopo la risalita in superficie, poiché la pressione parziale dell'ossigeno (PO 2 ) diminuisce.

Se i subacquei sopravvissuti a un episodio di IPO decidono di immergersi nuovamente nonostante il parere medico, dovrebbero farlo solo dopo aver ricevuto un trattamento soddisfacente o dopo la risoluzione di qualsiasi patologia associata o di eventuali fattori di rischio identificati, affermano gli esperti.

Devono inoltre essere consapevoli delle potenziali strategie di riduzione del rischio, come l'utilizzo esclusivo di una protezione termica di alta qualità e ben aderente, e la necessità di evitare sforzi intensi, ambienti sopraelevati o immersioni con decompressione quando si è sott'acqua.

Dovrebbero immergersi solo se si è certi che l'ossigeno di emergenza sarà prontamente disponibile e dovrebbero evitare l'iperidratazione prima dell'immersione, mentre i subacquei CCR dovrebbero evitare di utilizzare contropolmoni montati sulla schiena.

Limitare la profondità di immersione non è una strategia accettabile per ridurre il rischio di IPO, concordano gli esperti, che sottolineano che non esiste alcuna associazione nota tra IPO e malattia da decompressione (MDD).

Se un subacqueo sviluppa IPO durante un'immersione profonda, ci vorrà più tempo per riemergere e uscire dall'acqua. Introduce anche rischi aggiuntivi, in particolare in circuito aperto, poiché PO 2 diminuisce e un assetto a testa alta nell'acqua determina una respirazione a pressione negativa.

Poiché è stato accertato il legame tra l'insorgenza di IPO e il successivo sviluppo di ipertensione, i subacquei sopravvissuti a IPO dovrebbero sottoporsi a controlli regolari della pressione sanguigna per tutta la vita.

Segni e sintomi

I sintomi dell'IPO possono includere tosse, mancanza di respiro, espettorato schiumoso a volte rosa, suoni respiratori umidi o rantolanti e respiro sibilante, costrizione toracica, cianosi e ipossiemia (bassi livelli di ossigeno nel sangue), confusione, agitazione, perdita di coscienza e arresto cardiorespiratorio.

I subacquei devono essere consapevoli dei segnali a cui fare attenzione, sia in se stessi che in un compagno: quelli elencati sopra, nonché respirazione rapida evidente dalle bolle espirate in circuito aperto o da un manometro in rapida discesa; convinzione errata di essere senza gas respirabile o di avere un'attrezzatura respiratoria malfunzionante; panico e impulso a risalire.

In caso di sospetto incidente IPO, si consiglia ai subacquei di interrompere immediatamente l'immersione e di lasciare l'acqua il prima possibile.

Sebbene le risalite debbano essere eseguite in sicurezza, le soste di sicurezza possono essere omesse se necessario, così come le soste di decompressione obbligatorie nei casi gravi, nel qual caso l'ossigeno deve essere somministrato il prima possibile. I BC non devono essere gonfiati eccessivamente in superficie e i servizi di emergenza devono essere avvisati immediatamente.

Per una respirazione più efficiente, il torace della vittima deve essere mantenuto in posizione verticale e l'attrezzatura subacquea stretta e la muta devono essere tolte, anche se il subacqueo deve essere tenuto al caldo.

Ulteriori indicazioni cliniche sul trattamento di emergenza e sulla valutazione per le immersioni future sono fornite al personale medico nell' dichiarazione di posizione congiunta, che è stato pubblicato recentemente da SPUMS in Medicina subacquea e iperbarica Vol 54.

