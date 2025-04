Lo Scuba Show torna a Long Beach: prenota subito i tuoi biglietti

Lo Scuba Show, giunto alla sua 38a edizioneth anno, torna nella sua casa spirituale di Long Beach nel 2025 e promette una pletora di relatori interessanti, una serie di attività e attrazioni divertenti e una vasta gamma di espositori per aiutare a ispirare e istruire i visitatori

Nel fine settimana del 31 maggio / 1 giugno, lo Scuba Show, la più grande fiera subacquea per consumatori in America, torna a Long Beach, Californiae chiunque sia interessato alle immersioni subacquee o alla vita negli oceani troverà molto da apprezzare.

Nel corso di due giorni, il Long Beach Convention Centre diventa sede di centinaia di mostre che presentano attrezzature subacquee nuove e rivoluzionarie, California barche per immersioni, governi insulari, resort per immersioni e liveaboard da tutto il mondo (molti dei quali offrono fantastiche offerte e promozioni), foto e professionisti del video, arte, gioielli e abbigliamento a tema oceanico, organizzazioni non profit legate al mondo marino, una piscina per immersioni, attrazioni divertenti, un angolo per bambini e molto, molto altro ancora.

Il Long Beach Convention Centre è un centro congressi di livello mondiale situato in una splendida cornice portuale, a pochi passi da ristoranti sul lungomare, luoghi di intrattenimento, dall'Acquario del Pacifico e con vista sulla famosa Queen Mary. Sono disponibili numerosi parcheggi a pagamento presso il centro congressi e nelle aree limitrofe.

Sullo schermo

Subacqueo digitale l'artista ed esperto di grandi immagini Jim Hellemn, creatore del muro di vetro di 125 piedi di CaliforniaLe foreste acquatiche dell'Acquario del Pacifico esporranno enormi stampe di gallerie che mostrano i colori spettacolari delle barriere coralline di tutto il mondo e immagini ad altissima risoluzione di Californiaforeste di alghe.

La sempre popolare New Product Showcase metterà in luce alcuni dei prodotti più recenti appena lanciati o che saranno immessi sul mercato a breve.

La squadra di sommozzatori dello sceriffo, completa di barca fuoribordo e camion, sarà di nuovo presente nella sala.

Vieni a vedere una miriade di nuove attrezzature

Attrazioni divertenti da provare

Prendi i tuoi amici e scatta qualche foto divertente nella "gabbia del grande squalo bianco", oppure fermati in uno dei foto stazioni, complete di una serie di attrezzature per immersioni e attività marine, per catturare ricordi unici.

Potete immergervi nell'affascinante vita marina del Kelp Dome Theatre oppure, se desiderate un'esperienza ancora più emozionante, mettetevi alla prova e mettetevi alla prova contro lo squalo rodeo!

Fermatevi allo Scuba Show Art Booth e create i vostri adesivi e sculture 3D ispirati all'oceano. California La direttrice artistica di Diving News, Doreen Hann, inviterà inoltre i bambini (e gli artisti di tutte le età) a mettere alla prova le proprie capacità artistiche su una tela ispirata a un paesaggio marino della California: il paesaggio marino finito verrà venduto e il ricavato andrà a sostegno di associazioni benefiche a tema marino.

La 'Shark Cage' è un'ottima soluzione foto puntello

Espositori

Una moltitudine di stand attendono i visitatori dello Scuba Show, come enti turistici, tour operator, resort per immersioni, barche charter, liveaboard, sul posto Agenzie, produttori di attrezzature, aziende di abbigliamento, gioiellieri e molto altro ancora presentano le loro offerte. Lasciati ispirare per la tua prossima avventura subacquea, il tuo prossimo acquisto, il completamento della tua prossima certificazione o semplicemente per un po' di shopping!

Seminari

Scegli tra oltre 70 seminari divertenti e formativi. Tra gli esperti di immersioni che interverranno ci sono Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim e Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, il Capitano John Kades, Andy e Allison Sallmon, e Dale e Kim Sheckler. Gli argomenti includono il comportamento animale, le migliori immersioni sulle spiagge della California, i segreti della barriera corallina, i Giardini Sottomarini di Nemo, una formula di fitness per subacquei, immersioni esplorative, errori dei subacquei e istruzioni. foto e sessioni video, immersioni dopo gli incendi, problemi di sicurezza per i subacquei più anziani, fattori umani nelle immersioni, seminari su destinazioni e prodotti, workshop per professionisti e altro ancora. Visita www.scubashow.com Per un elenco completo dei seminari, descrizioni, orari, numeri delle aule, biografie dei relatori e aggiornamenti. NB: i seminari sono soggetti a modifiche.

Vediamo quanto tempo riesci a resistere sullo squalo del rodeo

Oltre $ 50,000 in premi in palio

Durante la fiera si terranno estrazioni continue per darvi la possibilità di vincere attrezzatura subacquea nuova di zecca, viaggi in destinazioni subacquee in tutto il mondo, opere d'arte e gadget divertenti. L'ingresso al premio è incluso nell'acquisto del biglietto. online o allo spettacolo – e non devi essere presente per vincere. Potrai controllare i premi in offerta su www.scubashow.com

Festa del sabato sera

Alla chiusura serale, unitevi al team dello Scuba Show per un incontro informale con musica dal vivo, bar e food truck, e scatenatevi con gli altri subacquei. Partecipate all'estrazione per vincere fantastici premi, il cui ricavato sarà devoluto a un'organizzazione benefica a tema oceanico. L'ingresso è gratuito per tutti i partecipanti allo Scuba Show. Scoprite di più su www.scubashow.com per annunci di feste in prossimità della data dell'evento.

Incontratevi e divertitevi con altri subacquei

Scuba Show 2025: acquista i biglietti in prevendita!

Lo Scuba Show si terrà sabato 31 maggio e domenica 1 giugno nella Hall C del Long Beach Convention Centre. Scuba Radio ospiterà dei "riscaldamenti" pre-spettacolo in entrambe le giornate, dalle 9.15:10 alle XNUMX:XNUMX: aspettatevi divertimento, giochi e fantastici omaggi.

Orari di apertura

Sabato 31 maggio – dalle 10:6 alle XNUMX:XNUMX

Domenica 1 giugno – dalle 10:5 alle XNUMX:XNUMX

I biglietti sono ora disponibili

Prenota i biglietti in anticipo qui ed evita la fila quando partecipi.

