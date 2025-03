Scuba Diver ANZ Numero 79 Disponibile ora

Il subacqueo statunitense Barrington Scott ha stabilito un Guinness World Record verificato per il tempo più veloce di immersione subacquea in tutti e sette i continenti. Il Consiglio comunale di Cartagena afferma che si sta preparando a restringere l'accesso al sistema Cueva del Agua (grotta d'acqua) nella Spagna meridionale, in seguito alla morte di una subacquea di 37 anni avvenuta il 18 gennaio. E un costruttore di habitat sottomarini ha appena esteso il record per il tempo più lungo trascorso in immersione.



