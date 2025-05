Rork Media acquisisce Scuba Show e California Diving News

L'acquisizione rafforza la presenza globale di Rork Media e stabilisce un'importante presenza nel mercato delle immersioni negli Stati Uniti.

L'editore indipendente Rork Media, la potenza dietro i principali marchi di media sulle immersioni subacquee tra cui Scuba Diver Magazine, Divernet.com, e il VAI Spettacolo di immersioni, ha annunciato l'acquisizione dei diritti e delle attività della consolidata California Diving News and Scuba Show a Long Beach, California.

Da 38 anni, lo Scuba Show è la più grande fiera subacquea per i consumatori degli Stati Uniti e un punto fermo nel calendario del settore subacqueo statunitense. Ora si unirà al portfolio di eventi globali di Rork Media, che include il GO Diving Show UK, evento di grande successo, e il GO Diving Show ANZ, recentemente lanciato in Australia. Insieme, questi tre eventi accolgono oltre 25,000 subacquei e ospitano oltre 500 espositori da tutto il mondo, mettendo in contatto le comunità di subacquei di tutti i continenti.

Lo Scuba Show è il principale evento subacqueo per i consumatori in Nord America

Nell'ambito dell'acquisizione, Notizie sulle immersioni in California sarà ristrutturata per allineare il suo formato alle altre pubblicazioni di Rork Media, ma continuerà a servire la comunità subacquea californiana – e il più ampio mercato statunitense – con una rivista dedicata, specifica per regione. Inoltre, Subacqueo Nord America sfrutterà la consolidata rete di distribuzione e la base di abbonati di CDN, consentendo a Rork Media di introdurre un modello pubblicitario a due livelli. Questo approccio apre le porte ad aziende che in precedenza erano escluse dalla pubblicità su una pubblicazione leader di mercato.

California Diving News è da molti anni una fonte costante di ispirazione e formazione per i subacquei della regione

Ross Arnold, Direttore Editoriale di Rork Media, ha dichiarato: "Nell'ambito dell'acquisizione, siamo entusiasti di dare il benvenuto a Mark Young nel team di Rork Media. Mark ha trascorso gli ultimi dieci anni a far crescere lo Scuba Show fino a farlo diventare l'evento di riferimento per i subacquei negli Stati Uniti e siamo entusiasti che possa continuare questa tradizione con noi.

"La sua esperienza sarà preziosa per espandere la nostra presenza in Nord America e continuare a far crescere il business di Rork Media a livello globale."

Mark Evans, direttore editoriale di Rork Media, ha commentato: "Quando Mark Young ci ha contattato per la prima volta per discutere del futuro dello Scuba Show, siamo stati onorati che ci vedesse come la squadra giusta per affrontare questo pilastro dello spettacolo per i consumatori, che celebra il suo 38°th anniversario nel 2025. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per portare l'evento a vette ancora più alte".

Mark Young ha dichiarato: "Da quando ho fondato le riviste Dive Training e Dive Centre Business 34 anni fa, ho sempre lavorato nel settore subacqueo e recentemente ho iniziato a pensare a chi affidare la gestione di Scuba Show e California Diving News. Ross Arnold e Mark Evans di Rork Media si sono rivelati una scelta naturale, con la loro offerta globale di riviste, eventi subacquei, siti web e un canale YouTube.

"Quando ho visto la visione dietro tutto ciò che stavano facendo e ho visto che parlavano dei loro piani per aumentare il loro valore per il settore, mi sono sentito in dovere di avviare il dialogo che ha portato alla loro acquisizione di Scuba Show e California Diving News.

"Sarò orgoglioso di vederli espandere Scuba Show e California Diving News oltre il loro attuale successo e non vedo l'ora di continuare questo viaggio insieme a loro."

Questa acquisizione strategica sottolinea l'impegno di Rork Media nel servire la comunità subacquea mondiale con contenuti, eventi ed esperienze leader del settore su piattaforme cartacee, digitali e di persona.