Il miglior resort per immersioni delle Fiji inaugura il 2025 con stile

Il principale resort per immersioni delle Fiji inaugura il 2025 con stile: un impegno per l'eccellenza nella sicurezza e nella formazione marittima



As 2025 dawns, Fiji’s premier dive destination, Volivoli Beach Resort, is kicking off the year with a bang. In an exciting and meaningful display of commitment to both staff development and marine safety, twenty-four (24) of the resort’s crew and interns, including members from the security and mechanical teams, have successfully completed the prestigious Marine Safety Authority of Fiji (MSAF) Boat Master and Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) Captain course. This rigorous, hands-on sul posto program marked an essential milestone in their professional journey and highlights Volivoli Beach Resort’s dedication to ongoing education and excellence in the diving and watersports sector.

Un'esperienza pratica e approfondita



Le sul posto, a blend of classroom theory and practical workshops, ensured that participants were kept engaged and challenged at every turn. Topics covered during the course were both comprehensive and crucial for any maritime professional. These included key areas such as duty of the master, safety equipment usage, voyage planning, weather forecasting, and emergency procedures. Students also learned the practical skills of boat handling—berthing, unberthing, anchoring procedures, and much more.



Forse uno degli aspetti più preziosi del corso è stata l'esperienza pratica fornita attraverso molteplici esami pratici svolti sia a terra che in mare. Ciò ha garantito che ogni partecipante potesse applicare le conoscenze teoriche in condizioni reali, rafforzando ulteriormente l'importanza della sicurezza, della professionalità e del lavoro di squadra nell'ambiente marino.

Un risultato orgoglioso



Il Sales and Marketing Manager del Volivoli Beach Resort, Simon Doughty, ha parlato con orgoglio del continuo impegno del resort nell'investire nelle sue persone e nella comunità locale. "Seguendo l'etica del miglioramento continuo, della formazione continua e dell'investimento nella comunità locale, siamo orgogliosi di essere riconosciuti non solo come l'operatore di immersioni e sport acquatici più qualificato ed esperto delle Fiji, ma anche come una delle principali attività di immersioni al mondo", ha condiviso Simon.



Le sul posto initiative exemplifies the resort’s dedication to professional excellence. By empowering its team with the skills and certifications needed to operate safely and effectively, Volivoli Beach Resort ensures that every guest has a world-class experience in the healthy vibrant waters surrounding Fiji.

Una dimostrazione di sostegno locale



Il completamento del corso è stato segnato da una cerimonia ufficiale di laurea e presentazione, in cui i partecipanti sono stati onorati dalla presenza di Tu Ko Navitilevu Ratu Emori BoloboloLa sua presenza ha sottolineato l'importanza di investire nelle comunità locali e l'impatto significativo che tali iniziative hanno sia sul resort che sulla nazione delle Fiji nel suo complesso.



"Vinaka vakalevu" (un sentito ringraziamento) è stato esteso alla Marine Safety Authority delle Fiji per la loro guida e competenza durante il corso. Questa collaborazione non solo ha migliorato la conoscenza dei partecipanti, ma ha anche favorito una relazione più profonda tra il resort e le autorità per la sicurezza marittima delle Fiji.



Come uno dei principali resort per immersioni nelle Fiji, il Volivoli Beach Resort continua a fissare standard elevati in termini di sicurezza, servizio e sviluppo della comunità. Il completamento del corso MSAF Boat Master e RME6 è solo uno dei tanti passi che il Volivoli Beach Resort ha compiuto per garantire che il suo team rimanga all'avanguardia nel settore delle immersioni e degli sport acquatici, offrendo agli ospiti un'esperienza sicura e indimenticabile.



In an industry where expertise is paramount, Volivoli Beach Resort is proving time and again that it’s not just about offering world-class diving experiences—it’s about continuously investing in people, sul posto, and safety to ensure that the waters remain as pristine and safe as they are beautiful.

Uno sguardo al futuro



Mentre il resort guarda al futuro, rimane impegnato a mantenere la sua reputazione di una delle attività di immersioni più qualificate al mondo. Con una forte attenzione allo sviluppo locale, alla conservazione marina e agli standard leader del settore, il 2025 è destinato a essere un altro anno di successi, crescita e risultati notevoli per Volivoli Beach Resort e il suo incredibile team.



Per coloro che desiderano immergersi in un'avventura indimenticabile sapendo che sicurezza, professionalità e tutela ambientale sono le massime priorità, il Volivoli Beach Resort promette un'esperienza senza eguali, basata su competenza, formazione e spirito di comunità.

Informazioni su Volivoli Beach Resort:



Volivoli Beach Resort è il Premier Dive Resort delle Fiji, situato nella splendida regione di Suncoast, proprio sul Bligh Water, la regione n. 1 per le immersioni delle Fiji. Noto per le sue guide subacquee esperte, i paesaggi sottomarini mozzafiato e l'impegno per la sostenibilità, Volivoli Beach Resort offre sia ai subacquei principianti che a quelli esperti un accesso senza pari ad alcuni degli ecosistemi marini più vivaci del mondo.



Scrivi alla tua squadra una riga in qualsiasi momento res@volivoli.com – oppure controllali su www.volivoli.com – potrebbe essere la tua decisione migliore nel 2025