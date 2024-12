Immersioni a Lifou, un atollo fossile

PIERRE CONSTANT crea ogni sorta di connessioni inaspettate quando viaggia per immergersi in una parte poco conosciuta della Nuova Caledonia

Era una partenza di prima mattina sul Betico 2, diretti all'isola di Lifou. Il check-in è stato alle 6 del mattino al terminal dei traghetti di Noumea, il porto principale della Nuova Caledonia.

La franchigia massima per il bagaglio era di 15 kg più 6 kg a mano, quindi ho dovuto arrivare un giorno prima per portare i miei 42 kg di bagaglio in eccesso come carico, ovvero la mia attrezzatura subacquea e fotografica. Per un subacqueo, non c'era altra scelta!

Anche il volo ti limita a 15 kg. A seconda delle condizioni del mare, la traversata oceanica verso Lifou, nelle Isole della Lealtà, dura sette ore. Il traghetto naviga attraverso le Isole Mare prima di attraccare a Wé, sulla costa orientale di Lifou, poco prima delle 2:XNUMX.

Questa è stata la mia seconda volta in Nuova Caledonia. Nel mio primo viaggio, a marzo 2022, non avevo avuto il tempo di visitare le Isole della Lealtà.

Un francese alto, snello e con i capelli lunghi, originario della Bretagna, Pascal di Wé Plongée, mi aspettava e ci siamo trasferiti nella sua casa di campagna a bordo di una vecchia Dacia Logan grigia e ammaccata. In questa terra kanak, la maggior parte delle auto sembra aver subito danni di qualche tipo. Lifou sarebbe stata la mia casa per più di due settimane.

Noi marina

La topografia

Le Isole della Lealtà si estendono per oltre 500 km da nord-ovest a sud-est. Sono separate dalla terraferma dal Mar dei Coralli, largo 100 km e profondo 2 km. Da sud-est le isole sono Walpoles, Mare, tutte di 1,115 kmq di Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré e la barriera corallina sommersa Astrolabe Reef.

Le Isole della Lealtà sono un antico arco vulcanico derivante dalla subduzione della placca australiana sotto la placca pacifica. Gli atolli si sono formati tra il Pliocene e il Pleistocene tramite ripetuti fenomeni di subsidenza.

25 milioni di anni fa, Lifou era un'isola vulcanica con una barriera corallina frangiata. Cinque milioni di anni fa, nonostante nuove eruzioni, il vulcano si è eroso e 300,000 anni fa il livello del mare era 120 m più alto di adesso e l'atollo aveva una laguna interna. Poi l'oceano si è ritirato.

Durante l'era glaciale Riss-Würm, 15,000 anni fa, il livello del mare era 100 m più basso di quello attuale e si formarono grotte e fiumi sotterranei. La maggior parte delle grotte oggi è allagata. Realizzata in calcare compatto, la barriera corallina si trova a 3 km dalla costa.

Ragazzo che salta nel cuore di Lifou, spiaggia di Peng

Il centro dell'isola è pianeggiante, la vecchia laguna è piena di calcare cristallizzato, sabbia e conglomerati. A nord, l'altopiano è alto 25 m e la corona della barriera corallina si eleva fino a 90 m. A sud, l'altopiano è alto 40 m e la corona si eleva fino a 110 m.

Le grotte più grandi e antiche di Lifou, Hnanawei, Wanaham e Inegoj, si sono formate 190-130,000 anni fa. Non ci sono fiumi in superficie; tutto scorre sottoterra. Nella stagione febbraio/marzo si verificano forti piogge, con parte di quell'acqua immagazzinata sottoterra.

Sotto le palme da cocco, Peng Beach

Per quanto riguarda la storia umana, gli austronesiani provenienti dal sud-est asiatico arrivarono in Melanesia nel 3000 a.C. La prima migrazione di esseri umani dalla Melanesia settentrionale (le isole dell'Ammiragliato) alla Nuova Caledonia risale al 1700 a.C. La ceramica Lapita trovata a Kone sulla costa occidentale della Nuova Caledonia è stata datata al 1400 a.C. Dal XVI all'inizio del XIX secolo, si verificarono migrazioni di Tongani e Samoani verso Lifou, forse anche da Vanuatu.

Se il capitano James Cook ha davvero “scoperto” la Nuova Caledonia il 4 settembre 1774, è stato solo alla fine del XVIII secolo che due navi britanniche sono sbarcate a Lifou. Le Isole della Lealtà hanno preso il nome da una di queste navi.

I balenieri visitavano queste isole già dal 1810, ma nel 1829 il navigatore ed esploratore francese Dumont d'Urville "riscoprì" le Isole della Lealtà e redasse una carta nautica definitiva.

Noi siamo immersi

Con sede presso il porto turistico di Wé, vicino a dove si trova il betico 2 banchine, Wé Plongée è operativo dal 2018. Pascal ha allestito il centro immersioni in un container che funge anche da panificio privato perché cucina il pane tutti i giorni!

Il centro immersioni Wé Plongée si trova in un container

Pasquale di Wé Plongée

FFESSM francese e istruttore PADI e SSI, Pascal conduce esperienze di Discover Scuba Diving ma anche corsi di formazione per subacquei a vari livelli. Le uscite nella baia di Chateaubriand vengono effettuate utilizzando un gonfiabile e la maggior parte dei siti di immersione non dista più di cinque minuti.

Subacquei a bordo

Il permesso per immergersi in una qualsiasi area specifica deve essere concesso dalle autorità tribali e doganali. Le attività al di fuori della baia sono riservate ai clan tradizionali. I subacquei qualificati possono fare due immersioni al mattino, mentre il DSD e l'addestramento alle immersioni si svolgono nel pomeriggio.

Provincia Buono e Canyon

Il primo giorno, il piano di immersione era di visitare la piuttosto simile Province Good e Canyons. La barriera corallina è enorme, tagliata da numerosi canyon, passaggi a nuoto e tunnel, con macchie di sabbia bianca intorno.

È stata un'esperienza più suggestiva perché la vita dei pesci era poco appariscente: niente grandi esemplari, niente banchi, solo i soliti pesci farfalla, pesci pappagallo, pesci chirurgo, occasionali pesci angelo e qualche strano banco di orate striate dorate (Gnathodentex aureolineatus).

Pila di corallo fogliare a Province Good

Colonie di pesce pagliaccio pinna arancione (Amphiprion crisottero) con la coda bianca erano comuni, così come il pesce pagliaccio di Clark (Un clarkii). Pesce porco dalla coda nera (Bodianus loxonotus) erano una visione frequente. Il cetriolo di mare ananas (Thelenota ananas) è stato visto sul fondale sabbioso, e vongole giganti (Tridacna squamosa) pure.

Steli di spugna rosa, Provincia Buona

Corallo da tavola Acropora e altre specie di corallo, Provincia di Good

Pesce farfalla maculato (Chaetodon plebeius) e pesce farfalla nero (C flavirostris)

Vongola gigante (Tridacna squamosa) a Canyons

Corallo a corna di cervo e corallo da tavola a Canyons

Tomba della Marina

Il secondo giorno, Pascal mi ha portato in uno dei suoi siti preferiti, famoso per l'allenamento. Tombant de la Marina è un piccolo drop-off con una profondità massima di 13 m con sabbia bianca e bommies di corallo sparsi.

La vita ittica tendeva ad essere più evidente, con tartarughe verdi, squali pinna bianca, pesci napoleone, carangidi pinna blu, cernie coralline (Cefalopoli miniata) e cernia pavone (Car Argo), il pesce istrice e il pesce palla faraona.

Tartaruga verde a Tombant de la Marina

Mi sono imbattuto in diversi pesci pagliaccio rossi e neri (Anfiprione melanopus), il diavolo scorpione (Scorpaenopsis diabolus) con le sue pinne pettorali gialle e rosse, il pesce farfalla ovale (Speculum di Chaetodon), pesce pappagallo barra gialla (Scarus schelgeli) e pesce angelo con scorza di limone (Centropyge flavissimus) in giallo con un anello blu attorno all'occhio.

"L'altro giorno, durante l'addestramento, abbiamo visto una manta e una volta anche uno squalo martello", ha affermato Pascal con entusiasmo.

Patate di Hnassé

Pesce farfalla a goccia (Chaetodon unimaculatus) a Patates de Hnassé

Patates de Hnassé si è rivelato piuttosto piacevole: una raccolta di grandi coralli bommies, sparsi su fondali sabbiosi, con un pendio esterno aperto sul blu.

Tra gli altri ho visto pesci farfalla a forma di lacrima (Chaetodon unimaculatus), scorfano della Papua (Scorpaenpsis papuensis), pesce farfalla chevron (C fasciale) e pesce farfalla blu (C plebeo). Anguille da giardino a due macchie (Eteroconger hassi) ornavano in alcuni punti il ​​fondale sabbioso.

Scorfani di Papua (Scorpaenopsis papuensis) a Patates de Hnassé

Nella famiglia dei cernia, c'erano i favi (Epinephelus merra), punta nera (E marginale) con il rosso con macchie bianche e la coda lunare Variola louti.

Un'ampia zona di Alveopora il corallo si è dimostrato degno di nota con i suoi piccoli polipi simili a margherite e le razze maculate di blu e nero (Neotrygon Kuhlii), pesce balestra pagliaccio e labro dalla mascella fionda (Epibulo insidiatore) dare spettacolo.

Pesce pagliaccio di Clark (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Cernia pinna nera (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Pesce farfalla blu (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, situata tra le boe rosse e verdi vicino all'ingresso del canale, è composta da quattro bommies allineati, con un profondo pendio verso sinistra che scende fino a 25 metri e oltre.

Si potevano vedere sia le tartarughe verdi che quelle embricate, insieme alla murena dalla bocca bianca (Gymnothorax meleagris), marrone chiaro con puntini bianchi, pesce angelo semicircolare (Pomacanthus semicircolare) e occhi grandi (Priacanthus hamrur) in cremisi con un occhio nero. La stella marina egiziana (Gomophia egiziana) ha attirato l'attenzione.

Murena dalla bocca bianca (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Stella marina egiziana (Gomophia gitiaca), Bouée Verte

Alle grotte

In un giorno libero dalle immersioni, si consiglia di visitare il nord o addirittura tutto Lifou con un'auto a noleggio. La strada asfaltata mi ha portato a Hnathalo, da dove il percorso per Tingeting si è rivelato una vera sfida. Questo perché un passatempo giovanile è distruggere i cartelli stradali ovunque ci siano, il che richiede di chiedere costantemente la strada.

Scultura in legno lungo la strada

Alla fine ho trovato la Grotta del Diavolo, dove gli anziani proprietari terrieri chiedevano un biglietto d'ingresso pari a circa 14 sterline. Un sentiero nella foresta di 10 minuti conduceva alla base di una scogliera, la corona calcarea esterna dell'atollo.

La grotta del diavolo, Tingeting

All'interno della grotta dei cannibali

Salendo e scendendo, ho trovato una grotta fortemente fratturata con un tetto aperto. Un mucchio di ossa umane giaceva in una cavità sulla sinistra, con un paio di teschi che sogghignavano stoicamente su una mensola di roccia sopra. "Resti di tempi cannibali e rituali macabri", mi è stato detto.

Teschio cannibale

Il numero di grotte a Lifou è impressionante, alcune si estendono fino a 8 km. Dopo aver letto della presenza di acqua in alcune di queste, ho scelto di immergermi nella grotta di Luengoni sulla costa sud-orientale. Il permesso deve essere concesso dal proprietario del terreno.

L'atletico Pascal Qazing, un autoproclamato campione dell'indipendenza Kanak, organizzava visite guidate alla grotta e accettò di portarmi con sé una mattina. Accese piccole candele all'interno della grotta e in parte attorno al lago interno, dove i visitatori si deliziavano con un bagno fresco.

Ingresso alla grotta di Luengoni

Nella grotta di Luengoni

Bombola in spalla, mi sono immerso nella piscina limpida. La temperatura era di 21°C. Ho seguito uno stretto tunnel con alcune stalattiti e stalagmiti su e giù, niente di speciale, finché non ho raggiunto l'aloclino a 10 m di profondità.

La mia lente a cupola si è appannata all'improvviso. Era solo condensa dovuta all'acqua salata più calda, ma mi sono girato, infastidito, temendo di aver allagato la macchina fotografica.

Pascal esce da un passaggio a nuoto a Trone De Fer

Pascal attraversa un burrone nella barriera corallina di Trone De Fer

Grotta di Luengoni

Alla ricerca della grotta di Inegoj, ho trovato il proprietario terriero di 78 anni seduto al suo tavolo che ascoltava la radio. Mi ha indirizzato a un uomo in città che gestiva la zona, ma il mio permesso di visitarla dopo un paio di giorni non si è concretizzato perché l'unica guida possibile era altrimenti impegnata nei campi di patate dolci. Ho dovuto rinunciare a quel tunnel lungo 500 metri che conduceva a un lago sotterraneo.

Barriera corallina di Gorgones

Gorgonie a Gorgones Reef

Pesce lima dagli occhi gialli (Canntherhies dumerilii) a Gorgones Reef

Pascal mi ha consigliato di contattare un centro immersioni a Easo, sulla costa nord-occidentale di Lifou, gestito da Bastien, un tipo calvo dall'aspetto duro ma amichevole. Lagoon Safaris era operativo dal 2013, con una barca in fibra di vetro da 7.5 m con motore fuoribordo da 175 CV che poteva trasportare otto subacquei in circa 25 siti di immersione a nord di Baie de Jinek.

Bastien, direttore delle immersioni di Lagoon Safaris, Easo

Le immersioni contrastavano con quelle delle acque confinate della Baie de Chateaubriand, con acque color cobalto, visibilità limpida come il gin e un sacco di pesci ad accogliermi a Gorgones Reef. Aperto all'oceano e bagnato da una corrente regolare che scorre verso nord, il sito offriva una manna di gorgonie e coralli molli e si è rivelato una barriera corallina sana e vibrante.

Due pinnacoli si ergevano da oltre 30 metri sulla sabbia bianca e la temperatura dell'acqua era di 27°C. Il carangide pinna blu era abbinato al carangide barcheek (Carangoides plagiotaenia), riconoscibile per i chevron sui lati argentati e un trattino nero sull'opercolo branchiale. Dentice rosso (Lutjanus bohar) mescolato con un grande banco di dentici neri (Macolor niger) vicino alla superficie tra i pinnacoli.

Squalo pinna bianca

Un po' di tonno dente di cane grande (Gymnosarda unicolor) navigava nelle profondità, e squali pinna bianca venivano visti occasionalmente riposare sul fondale sabbioso. In cima al pinnacolo, un labro dalla mascella fionda (Epibulo insidiatore) con le sue fasi gialle e marroni ha attirato la mia attenzione.

Bluefin jack, barriera corallina di Gorgones

Labro slingjaw giovanile (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Nuvola di dentice nero (Macolor niger)

A due passi c'era l'Arco, un arco gigantesco decorato con incantevoli gorgonie rosse e dorate. In cima al tumulo, tre pompanos snubnose (Trachinotus blochii), argentato con pinne gialle, insieme a un banco di carangidi occhione piuttosto timidi.

Cernia mimetica (Epinephelus polyphekadion) all'Arco

Gorgonie nell'arco

Pesce unicorno snubnose (Naso vlamingii) all'Arco

Un pesce lima dagli occhi gialli (Canterine dumerilii) si sono presentati incuriositi. Il pavone e il cernia corallo vagavano ovunque e un cernia mimetica (Epinephelus polyphekadion) si nascose sotto una sporgenza, guardandomi placidamente.

Uno squalo grigio di barriera lungo 2 metri nuotava tranquillamente in profondità. Unicorni snubnose (Naso di Vlamingo) erano una delizia per gli occhi, con filamenti blu che si estendevano all'estremità della coda.

Cap Martino

Cap Martin, più a nord, mi ha offerto la vista di un grande bommie di corallo lontano dal muro. Il posto era pieno di gorgonie e coralli molli. Mentre esploravo un bommie più piccolo protetto dalla forte corrente, Bastien mi ha indicato freneticamente qualcosa dietro di me.

Mi sono voltato giusto in tempo per guardare con stupore uno squalo martello beige che disegnava una curva aggraziata sulla mia schiena. È stata una tale sorpresa che non ho avuto nemmeno il tempo per una foto!

Gorgonie e subacquei a Cap Martin

Coralli molli (Dendronephthya sp) a Cap Martin

Tomoko

La barca di Lagoon Safaris al molo di Easo

A Tomoko la costa è scolpita da grotte marine, una delle quali è la tana dell'aragosta spinosa (Panilurus penicillatus). Bastien mi convinse ad unirmi a lui per un'immersione notturna. "Una buona occasione per incontrare il nautilus", sorrise raggiante. L'offerta era troppo allettante per rifiutarla.

Aragoste spinose di Pronghorn (Panulirus penicillatus) a Tomoko

Tunnel con gorgonie e subacquei a Tomoko

Partendo dalla spiaggia di Easo dopo il tramonto, abbiamo nuotato con lo snorkel per circa 10 minuti prima di immergerci. Poco dopo, ho assistito a un festival di stelle canestro (Astroboa nuda), completamente dispiegato in posizione di alimentazione. Bastien trovò un verme piatto nero di Hancock (Pseudobiceros hancockanus), con cintura arancione e bianca.

Verme piatto di Hancock (Pseudobiceros hancockanus) durante l'immersione notturna di Easo

Mi sono meravigliato di un velutinide rosa Coriocella sp con linee nere, qualcosa che non avevo mai visto prima e, sospetto, una nuova specie. Un granchio scatola maculato arancione (Calappa lophos) posata su una roccia, e una murena dal margine giallo (Gymnothorax flavimarginatus) si è mostrata sotto un corallo a corna di cervo.

Velutinide rosa (Coriocella sp) all'Easo

Granchio scatola maculato arancione (Calappa lophos) a Easo

Per aggiungere un po' di piccantezza, un grande krait di mare fasciato (Laticauda saintgironsi) cercavano cibo all'aperto, sulle distese sabbiose, ignari della mia presenza.

Krait di mare fasciato (Laticauda saintgironsi) durante l'immersione notturna dell'Easo

Murena a margine giallo (Gymnothorax flavimarginatus) a Easo

Ciprea tigre (Cypraea tigris), Easo

Labirinti

Pesce farfalla a doppia sella del Pacifico (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Pesce farfalla nero (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Prima della mia partenza, Pascal ha insistito per portarmi al Labyrinthe, uno dei siti da lui scelti. Era un vero labirinto di canyon, passaggi a nuoto e tunnel, attraverso i quali ci si infila come un topo. Era la mia occasione di incontrare l'inafferrabile pesce zanna arlecchino colorato (Choerodon fasciato), rosso con strisce bianche e grigie, nascosto nell'oscurità.

Una strada ad anello costeggia il nord dell'isola fino a Hnathalo, all'aeroporto di Wanaham, Jokin e Xepenehe. Un'altra costeggia la costa occidentale (Drehu), meridionale (Mu) e orientale (Traput).

La spiaggia e i pini della Nuova Caledonia a Mu

Lifou offre numerose escursioni possibili e passeggiate guidate verso grotte o punti panoramici, come le scogliere di Jokin o le Marmites du Cap des Pins, dove enormi pozze di marea si trovano su terrazze di barriera elevate. È un invito a fare un bagno con vista.

Se vi piacciono le spiagge idilliache, la scelta è tra Chateaubriand, Luengoni e Peng. E oltre una macchia verde di foresta indigena, la appartata spiaggia di Kiki è un gioiello per gli amanti della natura, alla base di una scogliera a sud di Xepenehe. A nord di Easo, la Baie de Jinek offre un emozionante percorso sottomarino per gli amanti dello snorkeling, che possono nuotare lì in modo indipendente, con piccole boe con bandiere che segnano il percorso.

Per un'esperienza di immersione ottimale, consiglio una settimana a Lifou, divisa tra Wé Plongée sulla costa orientale e Lagoon Safaris sulla costa nord-occidentale. Se il tempo lo consente, potresti anche esplorare altre isole della Lealtà come Mare o Ouvea.

Conchiglie di Nautilus che erano state trascinate sulla spiaggia di Mu

L'ultimo giorno, un appuntamento alle 6 del mattino con Haman mi ha portato in un posto nascosto dietro l'aeroporto di Wanaham. Avevo intenzione di visitare la poco conosciuta grotta di Fetra He. "Non lavorerò nei campi di patate dolci domenica, è il giorno del Signore", ha confidato Haman.

Come da tradizione, ci sedemmo e chiacchierammo per un po' nel suo giardino, così che capisse il mio scopo. Nascosto nella foresta dietro casa sua, apparve il piccolo portico di una grotta. Dovemmo accovacciarci per entrare, mentre le rondini delle caverne volavano qua e là, urtandomi a caso la faccia. "Ecco il guardiano della grotta", sussurrò, indicando verso destra.

Il mio sguardo cadde su un teschio in una nicchia. Strisciando a quattro zampe con la mia lampada frontale, penetrammo in passaggi bui e stretti, sporchi di guano di pipistrello. Alcune ossa umane frantumate giacevano in giro. Dopo 100 m di progressione sporca, le mie mani e le mie ginocchia erano nere come la fuliggine.

Si aprì una spaziosa camera, con stalagmiti e stalattiti scure. Con mio sconcerto, le pareti erano ricoperte di stencil di mani in nero, a volte rosso. "Gli archeologi sono venuti qui più di 30 anni fa e li hanno datati. Hanno 3,000 anni e appartengono al popolo Lapita", mi è stato detto.

Nel corridoio oscuro della grotta di Fetra He

Haman di fronte al muro di mani stencil a Fetra He

Impronte di mani di migliaia di anni fa

Questi primi navigatori del sud-est asiatico hanno lasciato tracce della loro migrazione con ceramiche rinomate in tutto il Pacifico. Gli antenati di Lifou provenivano dalla Melanesia settentrionale, dalle isole dell'Ammiragliato in Papua Nuova Guinea, dove un tempo vivevo.

Tutto andò a posto. Il mio intuito era che ero sulle tracce del popolo Lapita da diversi anni. Come se, in una vita precedente, fossi stato uno di loro.

Oltre lo schermo delle certezze, la mente lavora in modi misteriosi…