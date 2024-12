Deposizione delle uova di corallo nella Grande Barriera Corallina

Deposizione delle uova di corallo: tutti sul ponte per il baby boom della Grande Barriera Corallina

Gli operatori turistici e l'industria locale della barriera corallina hanno lavorato tutta la notte durante l'evento di riproduzione dei coralli più straordinario del pianeta, imparando tecniche all'avanguardia per il ripristino dei coralli, contribuendo ad aumentare il numero di coralli sani.

L'evento annuale di riproduzione dei coralli, innescato dalla luna piena di novembre, vede i magnifici coralli della Grande Barriera Corallina esplodere in una "tempesta di neve" sottomarina, rilasciando nell'acqua miliardi di uova e spermatozoi in un fenomeno di riproduzione di massa, che Sir David Attenborough descrive come "uno dei più grandiosi spettacoli naturali".

difetto

Questo evento è anche il giorno più importante dell'anno per gli scienziati dei coralli, che esplorano metodi innovativi per potenziare il ripristino della barriera corallina e proteggere questa icona naturale dai crescenti impatti dei cambiamenti climatici.

Per aumentare il numero di piccoli coralli prodotti dalla deposizione delle uova di quest'anno, un team dell'Australian Institute of Marine Science (AIMS) sta per la prima volta formando le industrie marine di Cairns e Port Douglas, incluso il turismo, su come utilizzare l'innovativa tecnica di semina delle larve di corallo nota come Coral IVF. Questa missione notturna per catturare milioni di uova di corallo e sperma in piscine galleggianti appositamente progettate per le larve, allestite in due diverse località della regione, mira a supportare il processo di rigenerazione naturale della barriera corallina.

I delicati fasci di uova rimarranno nelle vasche di allevamento fino a una settimana, mentre si sviluppano in piccoli coralli. Una volta pronti, saranno posizionati su barriere coralline che includono luoghi che sono stati colpiti da recenti eventi di sbiancamento, dove possono crescere in giovani coralli sani e contribuire a portare nuova vita alla Grande Barriera Corallina.

Gli scienziati stimano che la fecondazione in vitro dei coralli aumenti di 100 volte i tassi di fecondazione dei coralli con successo, portando le probabilità da una su un milione in condizioni naturali a una su 10,000 grazie a questa tecnica innovativa.

Anna Marsden, direttrice generale della Great Barrier Reef Foundation, ha affermato: "La scorsa estate la nostra Grande Barriera Corallina ha vissuto un altro devastante evento di sbiancamento, evidenziando ancora una volta che le barriere coralline sono in prima linea nel cambiamento climatico. È fondamentale sviluppare un kit di soluzioni per aiutarci a ripristinare ciò che è andato perduto e proteggere ciò che resta dagli impatti del cambiamento climatico.

Deposizione delle uova di corallo sulla Grande Barriera Corallina 8

"Questa collaborazione tra scienziati e operatori turistici, nota come Boats4Corals, è stata sperimentata con successo nelle Whitsundays tramite la nostra Reef Islands Initiative e sta superando uno dei più grandi colli di bottiglia nel ripristino della barriera corallina: la scala. Sulla scia di questo successo, con il supporto di Qantas, stiamo adottando lo stesso approccio in altre aree della barriera corallina. Incoraggiando gli operatori turistici e la gente del posto ad aggiungere questa tecnica al loro attuale kit di strumenti di conservazione, speriamo di espandere un movimento locale per il ripristino della barriera corallina che sia fondato sulla scienza e scalabile.

"Combinando la leadership del settore turistico e marittimo, le imbarcazioni, le competenze locali e il potere delle persone, puntiamo a ottenere il ripristino della barriera corallina su una scala molto più ampia di quanto i ricercatori da soli potrebbero realizzare. Questa è davvero una partnership potente".

Nuovi dati di questa settimana dai sondaggi AIMS sulla Grande Barriera Corallina nel nord mostrano che l'evento di sbiancamento di massa dei coralli del 2024 ha causato il più grande declino annuale della copertura di coralli duri nell'area di Lizard Island da quando sono iniziati i sondaggi 39 anni fa. I primi risultati del monitoraggio dei sondaggi in acqua tra Lizard Island e Cairns mostrano che più di un terzo dei coralli duri è andato perso a causa dello sbiancamento. Gli scienziati stanno continuando a esaminare le aree in tutta la Grande Barriera Corallina e una valutazione completa sarà pubblicata nel 2025.

Deposizione delle uova di corallo sulla Grande Barriera Corallina 9

Il Dott. Mark Gibbs, ingegnere capo dei sistemi e direttore del programma AIMS, ha affermato: "È stato fantastico formarsi con le nuove industrie locali in acqua ieri sera e condividere informazioni sulle barriere coralline nella regione di Cairns e Port Douglas.

"Abbiamo avuto delle attività di riproduzione di grande successo e le pozze sono ora piene di larve di corallo in via di sviluppo. Nonostante le perdite che le barriere coralline in questa regione hanno subito dall'estate, siamo incoraggiati dal livello di riproduzione che abbiamo visto in questa zona.

"Gli approcci che stiamo utilizzando sono stati sviluppati tramite il Reef Restoration and Adaptation Program collaborativo. Mentre continuano a essere perfezionati, il nostro team sta utilizzando il potere della gente del posto, delle imbarcazioni e delle competenze, mettendoli alla prova per garantire che possano essere tradotti dalla ricerca alla realtà.

"Abbiamo lavorato con queste squadre locali nelle ultime settimane e ognuno dei diversi settori porta con sé i propri punti di forza e capacità unici che stiamo sfruttando insieme.

"Sebbene la raccolta delle uova possa essere terminata, continuiamo a formare gli operatori locali per monitorare i coralli in via di sviluppo e distribuirli sulle barriere coralline locali quando saranno pronti. Quindi ci saranno un sacco di formazione e collaborazione nelle prossime settimane".

Deposizione delle uova di corallo sulla Grande Barriera Corallina 10

La Grande Barriera Corallina è l'icona naturale più grande e preziosa dell'Australia con La ricerca di Deloittedimostra che la Grande Barriera Corallina apporta all'economia australiana un valore di 6.4 miliardi di dollari, sostenendo oltre 64,000 posti di lavoro, la maggior parte dei quali derivanti da attività turistiche.

Phil Coulthard, responsabile dell'ambiente e della conformità del Quicksilver Group, ha affermato: "I programmi di gestione dei siti per la cura delle nostre barriere coralline locali sono stati storicamente un obiettivo fondamentale per il Quicksilver Group, tuttavia, per aumentare la resilienza contro futuri stress ambientali, è necessario che vi siano azioni cooperative all'interno del settore del turismo marino e attraverso partnership con altri settori, il governo, i proprietari tradizionali e, naturalmente, la nostra comunità scientifica.

"Progetti come questo sono l'esempio perfetto. Le ultime settimane sono state un'incredibile opportunità per il nostro team di lavorare insieme ad altri operatori del settore e all'Australian Institute of Marine Science per saperne di più sulle tecniche di intervento sui coralli che speriamo non solo possano avvantaggiare le barriere coralline a livello locale, ma anche diventare una piattaforma per progetti di espansione sia qui sulla GBR che per le barriere coralline in tutto il mondo".

"Ma il momento clou è stata ovviamente la possibilità di assistere di nuovo al più grande evento di deposizione delle uova sincronizzata del mondo ad Agincourt Reef al largo di Port Douglas. La portata dell'evento è stata impressionante ed è una testimonianza della resilienza e della bellezza della nostra Grande Barriera Corallina. Vedere miliardi di singoli animali che riescono a rilasciare uova puzzolenti e sperma contemporaneamente non è solo un miracolo della natura, ma rafforza anche il delicato equilibrio dei nostri ecosistemi marini e la loro dipendenza dalla prevedibilità ambientale".

Deposizione delle uova di corallo sulla Grande Barriera Corallina 11

Il responsabile di GBR Biology, il dott. Eric Fisher, ha affermato: "Costruire partnership tra industria privata, ricercatori e proprietari tradizionali è fondamentale per supportare la resilienza naturale della barriera corallina e rendere la Grande barriera corallina a prova di futuro. GBR Biology si impegna a supportare il programma Coral IVF. Si adatta perfettamente ai nostri programmi di recupero della barriera corallina assistiti in loco, come il controllo dei predatori corallini, la miscelazione dell'acqua e la stabilizzazione dei detriti corallini".

Questa sperimentazione è finanziata dal Reef Trust del governo australiano e dall'Australian Institute of Marine Science, con il supporto di Qantas attraverso la sua partnership decennale da 10 milioni di dollari con la Great Barrier Reef Foundation.

Fiona Messent, responsabile della sostenibilità ad interim di Qantas, ha affermato: "Mettere in contatto i clienti, da vicino e da lontano, con i nostri incredibili paesaggi naturali è il fulcro di ciò che facciamo. Siamo orgogliosi di supportare l'espansione della collaborazione Boats4Coral attraverso la nostra partnership con la Great Barrier Reef Foundation, in modo che gli operatori turistici e gli scienziati possano lavorare insieme con l'obiettivo di ampliare il ripristino della barriera corallina e contribuire a proteggere l'icona naturale dell'Australia".

Il progetto sfrutta le innovazioni sviluppate attraverso il Reef Restoration and Adaptation Program, finanziato dalla partnership tra il Reef Trust del governo australiano e la Great Barrier Reef Foundation e supportato anche da Qantas.

Deposizione delle uova di corallo sulla Grande Barriera Corallina 12

Il direttore esecutivo del Reef Restoration and Adaptation Program, il dott. Cedric Robillot, ha affermato: "La velocità con cui gli impatti del cambiamento climatico si stanno manifestando sulle barriere coralline in tutto il mondo è allarmante. Questa condivisione di conoscenze e collaborazione nella regione di Cairns e Port Douglas rappresenta un passaggio fondamentale per tradurre le innovazioni scientifiche avviate dal Reef Restoration and Adaptation Program in un kit di soluzioni sul campo.

"Ciò sarà realizzato attraverso un'implementazione pilota pluriennale e su larga scala per stabilire un futuro settore di ripristino e adattamento della barriera corallina che potrebbe vedere comunità di barriera corallina, industrie, proprietari tradizionali e gestori implementare milioni di coralli con una maggiore tolleranza al calore sulla barriera corallina ogni anno".

Informazioni sulla Fondazione della Grande Barriera Corallina

La Fondazione della Grande Barriera Corallina sta creando un futuro per le barriere coralline del mondo ripristinando le barriere coralline e gli habitat costieri e aiutandoli ad adattarsi agli impatti del cambiamento climatico. Abbiamo creato un'organizzazione collaborativa per raccogliere fondi, investire in idee innovative e progettare programmi di conservazione concreti e scalabili che stanno realizzando innovazioni nel ripristino marino e terrestre. Camminando al passo con le popolazioni delle Prime Nazioni e le comunità in prima linea, la Fondazione sta accelerando e distribuendo soluzioni in tutto il mondo.

Perché la deposizione delle uova dei coralli è importante?

Nessuno lo spiega meglio di Sir David Attenborough:

Nessuno degli abitanti del Reef sarebbe qui senza un evento davvero straordinario. Si verifica solo una volta all'anno ed è uno dei più grandi spettacoli naturali di tutti. Fu solo negli anni '1980 che gli scienziati lo scoprirono, qui sul Great Barrier Reef. In alcune notti dell'anno, quando le condizioni sono perfette, lungo tutta la lunghezza della barriera corallina, coralli di molte specie diverse eruttano all'improvviso. È il grande evento di deposizione delle uova ed è una delle meraviglie del mondo naturale. È l'unico momento dell'anno in cui i coralli stessi non crescono semplicemente ramificandosi, ma si riproducono sessualmente e è vitale per la sopravvivenza della barriera corallina.

Pontone magico della barriera corallina

Cos'è la deposizione delle uova di corallo?

La deposizione delle uova dei coralli è quando inizia una nuova vita sulla barriera corallina. Si verifica una volta all'anno in un fenomeno naturale affascinante che è stato descritto come una tempesta di neve sottomarina. A fine primavera, i coralli sulla Grande barriera corallina rilasciano uova e sperma che escono come piccole palline che galleggiano sulla superficie dell'oceano al rallentatore. La deposizione delle uova avviene solo di notte quando i pesci della barriera che si nutrono di plancton dormono, il che riduce il rischio che le uova vengano mangiate.

Crea una chiazza rosa-marrone sulla superficie dove la deposizione delle uova incontrerà un uovo compatibile e produrrà una larva che impiega circa dieci giorni per maturare completamente in un polipo di corallo. Molti di questi piccoli fasci diventeranno giovani coralli, dando speranza per il futuro della nostra Grande Barriera Corallina.

La deposizione delle uova dei coralli non è stata scoperta fino al 1982 a Magnetic Island. Le barriere coralline costiere tendono a deporre le uova un mese prima della barriera corallina esterna, dove la deposizione delle uova è più spettacolare. In genere avviene sulle barriere coralline esterne al largo di Cairns e Port Douglas da due a sei notti dopo la luna piena di novembre, quando le temperature dell'acqua sono di 27-28 °C.

Credito fotografico: Fondazione della Grande Barriera Corallina