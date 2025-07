Conservazione a Raja Ampat

In poco più di due decenni, Raja Ampat, i "Quattro Re" della remota regione indonesiana della Papua Occidentale, si è trasformata da un'isola sperduta e isolata in una delle destinazioni subacquee più ambite al mondo.

Quando ci sono stata per la prima volta nel 2005, le immersioni erano limitate a una manciata di imbarcazioni da crociera e resort ecologici improvvisati. Oggi, quasi 100 imbarcazioni solcano quelle acque durante l'alta stagione e le sistemazioni spaziano da semplici alloggi in famiglia in villaggi a resort di lusso. Ciò che non è cambiato, però, è il paesaggio mozzafiato e la biodiversità sottomarina, che rimane più viva che mai.

All'epoca, gli avvistamenti di squali erano rari. Ora, i predatori di vertice si sono ripresi e gli incontri con mante oceaniche e di barriera sono sempre più comuni, e Raja Ampat è uno dei pochi luoghi al mondo in cui le popolazioni di mante sono in crescita.

In superficie, le infrastrutture sono migliorate in modo altrettanto significativo. Sorong ora dispone di un aeroporto moderno e di servizi cittadini, tra cui centri commerciali e hotel. La domanda è: come è possibile che Raja Ampat sia cresciuta così tanto, pur proteggendo il suo ambiente?

La risposta sta in un'iniziativa di conservazione unica, incentrata sulla comunità e guidata da persone appassionate. Questo articolo, il primo di una serie, si concentra su uno di questi leader: Mark Erdmann, la cui combinazione di competenza scientifica e profonda conoscenza culturale ha contribuito a plasmare il successo di Raja Ampat.

Conservazione a Raja Ampat 8

Chi è Mark Erdmann?

Ecologo americano specializzato in barriere coralline e con un dottorato di ricerca presso l'Università della California, Berkeley, Erdmann ha vissuto in Indonesia per 23 anni prima di trasferirsi in Nuova Zelanda nel 2014 con moglie e figli. Attualmente è vicepresidente dei programmi marini per l'area Asia-Pacifico presso Conservation International (CI), dove supervisiona le iniziative marine in tutta la regione.

Erdmann ha effettuato oltre 14,000 immersioni e ha contribuito alla scoperta di 215 nuove specie di pesci, coralli e gamberetti mantidi. È autore di oltre 260 articoli scientifici e ha co-scritto, con l'ittiologo Dr. Gerald Allen, il volume in tre volumi "Reef Fishes of the East Indies".

Conservazione a Raja Ampat 9

Alla scoperta di Raja Ampat

La prima visita di Erdmann a Raja Ampat avvenne nel 2002, nell'ambito di una spedizione di Nature Conservancy che convalidava l'affermazione di CI secondo cui l'area fosse l'epicentro globale della biodiversità marina. Guidato dal pioniere delle immersioni locali Max Ammer, Erdmann confermò rapidamente l'unicità della regione attraverso le sue ricerche sugli stomatopodi (mantidi).

Ma trovò anche chiari segni di distruzione: bombardamento di pesci, pesca al cianuro, shark finning e bracconaggio di tartarughe. Gli era chiaro che era necessaria un'urgente opera di conservazione e che questa era la sua vocazione.

Conservazione a Raja Ampat 10

Sfide scoraggianti

All'epoca, Raja Ampat era un'area estremamente remota, con poche infrastrutture e una cultura locale poco documentata ma sofisticata. La regione era sotto pressione da parte di stranieri che ne sfruttavano le risorse e le forze dell'ordine erano pressoché inesistenti.

Tuttavia, Erdmann intravide una strada da percorrere, se si fossero ottenuti finanziamenti adeguati e supporto locale. Nel 2004, CI lo reclutò per contribuire alla creazione di un programma di conservazione marina per Raja Ampat.

Preparazione/montaggio sul campo di un campione con il Dott. Allen

Costruire una base scientifica

Erdmann capì che dati concreti sarebbero stati essenziali per ottenere supporto. Ma come studiare un sistema di barriera corallina dinamico e scoprire nuove specie?

Una svolta decisiva arrivò all'inizio del 2005, quando Erdmann collaborò con il Dott. Gerry Allen durante una valutazione dei danni causati dallo tsunami. Allen, esperto ittiologo, aveva perfezionato il metodo di Valutazione Ecologica Rapida per stimare rapidamente la biodiversità ittica.

Hanno formato una collaborazione che continua ancora oggi. Lavorando in una squadra di due persone, Allen ispeziona le barriere coralline meno profonde (fino a 40 metri), mentre Erdmann si immerge più in profondità (40-70 metri), utilizzando le soste di decompressione per registrare le specie misteriose che vivono in acque poco profonde.

Il loro lavoro ha confermato la biodiversità di Raja Ampat: oltre 1,660 specie di pesci di barriera e 574 specie di coralli, di cui almeno 70 endemiche della regione. Ha consolidato la reputazione di Raja Ampat come "fabbrica di specie".

Il dottor Allen fotografa un esemplare raccolto da Mark prima di riemergere per documentare i veri colori del pesce

Una strategia olistica di conservazione

Grazie a dati convincenti, Erdmann e un team dedicato di ambientalisti indonesiani hanno lanciato una strategia di conservazione olistica. Con una conoscenza approfondita del Bahasa e del panorama politico indonesiano, Erdmann ha contribuito a collegare gli interessi locali papuani con gli obiettivi di conservazione nazionali e internazionali.

Fondamentalmente, il team ha riconosciuto che le comunità melanesiane locali, che mantengono un consueto diritto di proprietà marina sulle loro barriere coralline, dovevano essere al centro di qualsiasi soluzione. Per loro, la conservazione non riguardava solo la biodiversità, ma anche la garanzia di cibo e mezzi di sussistenza.

Le Aree Marine Protette (AMP) sono state introdotte non come restrizioni, ma come strumenti legali per rafforzare i diritti delle comunità. Le comunità hanno contribuito a definire i confini delle AMP, a stabilire le regole e a limitare l'accesso ai pescatori esterni.

Conservazione a Raja Ampat 11

Dare potere alle parti interessate locali

Invece di avvalersi di esperti esterni per la gestione delle AMP, CI ha sostenuto la formazione e l'impiego di papuani locali come guardie forestali e personale. Sebbene pochi avessero un'istruzione formale, questi portavano con sé una profonda conoscenza delle barriere coralline e un impegno a lungo termine nei confronti delle loro comunità.

Questo modello basato sulla comunità si è dimostrato efficace e sostenibile. Ha garantito la partecipazione locale, preservato le tradizioni culturali e protetto l'ecosistema marino.

Conservazione a Raja Ampat 12

Eredità in movimento

L'eredità di Mark Erdmann a Raja Ampat è quella di una scienza visionaria fondata sul rispetto locale. Intrecciando dati sulla biodiversità, empowerment dal basso e partnership strategiche, ha contribuito a gettare le basi per quello che oggi è uno degli sforzi di conservazione marina di maggior successo al mondo.

Questa storia è solo l'inizio. Nei prossimi articoli incontreremo altri paladini di Raja Ampat, persone che, come Erdmann, continuano a proteggere il cuore del Triangolo dei Coralli.

Scritto da Don Silcock

Don è il caporedattore di viaggi di Scuba Diver, con sede a Bali e il suo sito web www.indopacificimages.com dispone di guide, articoli e immagini esaustivi su alcuni dei migliori luoghi di immersione nella regione dell'Indo-Pacifico e su esperienze con "grandi animali" a livello globale.