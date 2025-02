Immergiti a modo tuo a Wakatobi

Principiante, appassionato o fanatico? Leader, seguace o solista? Qualunque sia il tuo stile di immersione subacquea, sei il benvenuto ad immergerti come preferisci al Wakatobi Dive Resort.

Un subacqueo ammira la bellezza di uno dei tanti siti di immersione di Wakatobi, Treasure Chest.

Grazie alla combinazione di un paesaggio sottomarino diversificato e di un team di sub esperto e accomodante, gli ospiti non sono mai sottoposti a un'esperienza di immersione standardizzata e possono creare esperienze subacquee su misura per i loro interessi personali. Ciò potrebbe significare un rilassante tour di snorkeling al largo della spiaggia, un lungo appostamento di un soggetto fotografico preferito, una deriva su una cresta corallina o un'incursione notturna in un paesaggio che assume una nuova personalità sotto la copertura dell'oscurità.

Ecco solo alcuni dei modi in cui gli ospiti di Wakatobi possono soddisfare la loro voglia di immergersi.

Al tuo servizio

La guida subacquea del Wakatobi lavora con i suoi ospiti per realizzare magie fotografiche subacquee.

Il team di immersioni di Wakatobi è molto orgoglioso di fornire immersioni di livello concierge, offrendo a ciascun subacqueo il livello appropriato di servizio personale. Lo staff è felice di gestire tutti i dettagli relativi alla configurazione, al trasferimento e allo stoccaggio dell'attrezzatura. Ma se preferisci occuparti personalmente della tua attrezzatura, nessun problema.

Le guide forniscono approfonditi briefing pre-immersione e sono in acqua durante ogni immersione per aprire la strada, segnalare reperti unici, tenere un occhio vigile e fornire assistenza se necessario. I principianti delle immersioni apprezzano l'assistenza aggiuntiva e l'attenzione personale fornita dalle nostre guide. Si affida ai subacquei più esperti il ​​compito di farsi carico dei propri profili. Detto questo, molti scelgono di restare vicini alle guide per attingere alla loro conoscenza locale del sito e alla loro quasi straordinaria capacità di individuare la sfuggente vita marina.

Rendilo multilivello

I subacquei di Wakatobi sono in grado di sfruttare appieno i profili della barriera corallina e delle pareti a loro disposizione per ottenere il massimo da ogni immersione.

I computer subacquei consentono di godere di tempi di fondo notevolmente più lunghi in siti in cui si può iniziare più in profondità e poi risalire lentamente verso la superficie nel corso dell'immersione. Pochi posti al mondo sono adatti ai profili multilivello come Wakatobi. Le pareti e i ripidi pendii che si trovano in molti siti si innalzano fino a pochi piedi dalla superficie e si immergono oltre la portata delle immersioni ricreative. In questi siti, i subacquei dotati di computer possono creare profili che si estendono ben oltre il limite dell'ora e terminano con un tour esteso della cresta della barriera corallina.

Seguire la corrente

Subacquei che navigano lungo il lato di una ripida discesa.

Wakatobi mantiene boe di ormeggio per prevenire danni all'ancora, ma alcuni dei profili di immersione preferiti non iniziano e finiscono nello stesso punto e vengono invece condotti come immersioni in corrente. Come sa chiunque abbia eseguito correttamente un'immersione in corrente, questa può essere un'esperienza molto gratificante. Non è necessario tornare al punto di partenza, calcolare le riserve d'aria o nuotare controcorrente; semplicemente esci dalla bordo e segui la barriera corallina.

Esplora dalla riva

Sali a bordo di una delle spaziose barche per immersioni del Wakatobi o scendi dall'estremità del molo del resort per un'immersione nella barriera corallina: la scelta è tua.

Con le partenze in barca mattutine, a metà mattinata e pomeridiane, i subacquei di Wakatobi non dovranno mai aspettare a lungo per la loro prossima escursione. Ma non è necessario prendere la barca per godersi un'immersione eccezionale.

La House Reef del resort è nota come una delle migliori immersioni da riva al mondo e puoi scoprire questa leggendaria striscia di terreno sottomarino semplicemente entrando dalla spiaggia o entrando dalla fine del molo del resort. Alcune delle più rare scoperte di fauna selvatica della regione sono state fatte proprio attorno al molo, tra cui pesci ago fantasma e pesci ago fantasma ornati, pesci scorpione foglia e seppie giovani.

Due subacquei scendono lungo il lato del muro per esplorare la barriera corallina di Wakatobi.

La barriera corallina di Wakatobi soddisferà una vasta gamma di subacquei. Gli appassionati del largo raggio potranno seguire pareti e pendii alla scoperta del corallo nero nei fondali; i fotografi possono riempire le schede di memoria con ritratti macro o sfruttare la luce ambientale per creare splendidi panorami grandangolari. I subacquei principianti e occasionali possono rimanere vicino alla cresta della barriera corallina, dove i colori sono al loro apice e sono comuni avvistamenti come anemoni e stazioni di pulizia.

Per un'esperienza a metà tra un'immersione dalla riva e un'immersione dalla barca, gli ospiti possono anche avvalersi dei servizi delle barche taxi di Wakatobi, che vi traghettano verso aree più lontane dell'House Reef per una pittoresca deriva lungo il muro fino al molo.

Abbandona i carri armati

Al mattino, al pomeriggio e anche alla sera, lo snorkeling nelle barriere coralline poco profonde di Wakatobi può offrire un'opportunità quasi infinita di vedere una varietà di vita marina senza assorbire ulteriore azoto.

Con numerose barriere coralline che raggiungono un metro o due dalla superficie, Wakatobi è una destinazione privilegiata per lo snorkeling. La maggior parte dei siti visitati dalle barche per immersioni del resort sono ugualmente adatti agli amanti dello snorkeling, che sono sempre i benvenuti a bordo e hanno una guida per lo snorkeling che fornisce un briefing completo prima di entrare. Questa è un'opzione particolarmente attraente per le coppie che includono un sub e uno snorkeler, poiché possono condividere molte delle stesse esperienze in acqua. Per i subacquei che semplicemente non riescono a trascorrere abbastanza tempo in acqua, uno snorkeling pomeridiano può offrire un'ulteriore opportunità di tenere la testa sott'acqua senza assorbire ulteriore azoto.

Night Moves

Dopo il tramonto, le barriere coralline di Wakatobi diventano ancora più attive poiché gli animali che giacevano dormienti o nascosti durante le ore diurne emergono per nutrirsi o cacciare. Polpi, calamari e anguille escono da fessure nascoste, gli scorfani diventano più attivi e i vermi piatti escono da prese nascoste.

Chi è nuovo alle immersioni notturne può iniziare le immersioni serali subito dopo il tramonto e nelle aree familiari dell'House Reef. Ciò consente il tempo di abituarsi alla diminuzione della luce ambientale e di sentirsi a proprio agio con l'ambiente circostante prima che arrivi la completa oscurità. Le guide sono sempre disponibili per aiutare a illuminare la strada, ma i subacquei sono anche invitati a esplorare l'House Reef da soli.

I volti strani nell'oscurità possono presentarsi in molte forme, come possiamo vedere qui in questo banco di pesci gatto a strisce.

Più volte alla settimana, il resort offre anche immersioni notturne in barca verso alcuni dei siti più famosi della zona. Per uno sguardo ancora più rivelatore su ciò che si trova sotto, gli ospiti possono iscriversi a un'esperienza di immersione Fluo. Ciò comporta l'uso di speciali luci subacquee UV che rivelano alcuni coralli e animali in toni fluorescenti luminosi, l'equivalente subacqueo di un poster a luce nera.

Non molti resort per immersioni possono dirlo, ma Wakatobi è un resort per immersioni completamente funzionante che accetta rebreather, completo di ossigeno, sorb, bombole per O2, Dil e bailout, nonché elio su richiesta.

In qualunque modo tu scelga di esplorare le barriere coralline di Wakatobi, poco profonde o profonde, di giorno o di notte, restando fermi o andando alla deriva lungo il muro, l'unica cosa certa è che non rimarrai a corto di cose da vedere o da fare. E forse questo è uno dei tanti motivi per cui così tanti ospiti continuano a tornare per avere di più.

Richiedi informazioni su un viaggio a Wakatobi >qui o contattarli direttamente a office@wakatobi.com.