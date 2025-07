Vegetariani di Wakatobi

Incontra alcuni dei vegetariani delle barriere coralline di Wakatobi che optano per una dieta a base vegetale.

Il paesaggio sottomarino di Wakatobi può sembrare un ambiente placido, ma in realtà è un mondo in cui i pesci mangiano pesci, dove quasi tutto ciò che nuota è sia cacciatore che preda. Mescolato a tutti questi spietati carnivori e onnivori c'è un numero minore di creature che non predano i loro vicini e invece saziano i loro appetiti con vegetazione acquatica di un tipo o dell'altro. Questi vegetariani marini occupano una nicchia relativamente piccola ma di vitale importanza nell’ambiente marino, poiché le loro abitudini di pascolo impediscono alle alghe di crescere eccessivamente sulle barriere coralline e aiutano a mantenere i fondali di erba marina ordinati e vivaci. Questi erbivori sono presenti in ogni sito di immersione che circonda il Wakatobi Resort, quindi incontriamo alcuni dei vegetariani sottomarini più interessanti della regione.

Vattene dal mio prato

castagnole

Alcuni membri della famiglia delle castagnole non si limitano a pascolare le barriere coralline di Wakatobi, ma le allevano. Questi agrari acquatici tracceranno una zona di corallo e si metteranno al lavoro per creare una zona personale di alghe. Lo fanno mordendo ripetutamente il tessuto corallino vivo per creare lesioni scheletriche che vengono poi colonizzate da alghe filamentose. Proprio come un abitante di periferia che difende il suo prezioso pezzo di torba, la castagnola è altamente territoriale e può diventare piuttosto aggressiva quando un intruso si aggira nella macchia di alghe. Una volta che la castagnola ha allestito un giardino, vive una vita solitaria vicino a casa, trascorrendo la maggior parte delle sue giornate in un territorio di mezzo metro quadrato o meno. A volte, le castagnole faranno incursioni nel resto del mondo. I viaggi veloci a pochi metri da casa vengono solitamente effettuati per consumare un pasto veloce lontano dal giardino, mentre le assenze più lunghe avvengono solo quando è il momento di accoppiarsi o di trovare un sito di coltivazione più promettente. Le abitudini delle castagnole di mordere i polipi causano effettivamente qualche danno ai coralli. Ma quando l’ecosistema è in equilibrio, ci sono molti predatori come i pesci lucertola, i piccoli carangidi, gli sweetlips e i pesci rana che predano le castagnole e tengono sotto controllo le popolazioni. Solo un motivo in più per cui è importante proteggere le barriere coralline e mantenere le zone marine interdette che garantiscono l'ordine naturale.

Attenti a questa lepre

Pesce Coniglio

Non è difficile capire come i pesci coniglio abbiano preso il loro nome. La combinazione di muso allungato, occhi grandi e bocche piccole piene di denti delicati evoca una certa somiglianza con i mammiferi dei campi e della foresta dalle orecchie lunghe. Come il loro omonimo terrestre, i pesci coniglio emergono dagli angoli riparatori quando il sole sorge e trascorrono le giornate pascolando placidamente le alghe assortite che prosperano nelle baie poco profonde e sulle formazioni coralline. Ci sono 29 specie conosciute di pesci coniglio trovate nelle acque intorno a Wakatobi, e alcune possono crescere fino a mezzo metro di lunghezza. La maggior parte preferisce la colorazione olivastra o marrone, con macchie gialle, nere e bianche sul corpo e sulla coda. Alcune specie hanno strisce nere che si estendono diagonalmente dalla bocca alla sommità della testa e coprono gli occhi. Questi sono conosciuti come i pesci coniglio dalla faccia di volpe. I giovani spesso frequentano le scuole, ma man mano che maturano, i pesci coniglio si accoppiano e si pensa che si accoppieranno per tutta la vita. Sebbene apparentemente vulnerabili ai predatori mentre pascolano, i pesci coniglio hanno alcuni trucchi per sopravvivere. La prima linea di difesa è la capacità di cambiare rapidamente colore, trasformando i segni e le strisce luminose in un motivo opaco e macchiato che ricorda il camuffamento militare. I pesci coniglio adottano questo schema per mimetizzarsi con l'ambiente circostante quando minacciati o quando dormono di notte. Se nascondersi non funziona, il vero deterrente è una linea velenosa, simile a una spina dorsale fini che può essere sollevato per scoraggiare gli attacchi. I pesci coniglio non sono aggressivi per natura, ma, se necessario, daranno all'aggressore un colpo velenoso.

Un avvistamento di celebrità

Pesce chirurgo tavolozza (Paracanthurus hepatus)

Ne riconoscerai uno quando lo vedrai. La coda gialla e il pettorale con la punta gialla fini; la bocca piccola e imbronciata; la carrozzeria bicolore blu e indaco. Hai trovato Dory. Paracanthurus hepatus per essere più precisi, anche se questo membro della famiglia dei pesci chirurgo ha nomi abbastanza comuni da far perdere la memoria a chiunque. Attieniti al regale tocco blu per evitare qualsiasi confusione con il cugino caraibico tutto blu, a cui manca la colorazione extra richiesta per guadagnare il riferimento reale. Questi pesci sono sociali e spesso possono essere trovati in coppie o gruppi che possono includere altre specie di pesci chirurgo. I pesci più giovani hanno ancora più probabilità di spostarsi nei banchi mentre frugano la colonna d'acqua alla ricerca di plancton. Non aspettarti di vedere un cucciolo di Dory, perché i giovani sono in realtà di un giallo brillante con macchie blu. Man mano che maturano e adottano i loro caratteristici modelli di colore, i regali pesci blu acquisiscono anche un gusto per le alghe e diventano un membro importante della squadra di pulizia della barriera corallina. Come altri pesci chirurgo, sfoggiano spine avvelenate e affilate come rasoi che danno agli aspiranti predatori motivo di fermarsi. Se ciò non funziona, il regale può fingere di essere morto sdraiandosi su un fianco e rimanendo immobile finché la minaccia non passa. Se sei fortunato, potresti osservare una coppia di maschi impegnati in uno scontro con la spada sott'acqua, usando le loro spine caudali per risolvere controversie territoriali.

Taglio dell'erba

Tartaruga verde che sgranocchia un po' d'erba nelle acque basse di Wakatobi.

Le tartarughe marine verdi sono un luogo familiare sulle barriere coralline di Wakatobi e spesso incontrerai giovani nelle aiuole erbose vicino alla spiaggia. I giovani trascorrono i primi mesi rosicchiando spugne, granchi e vermi, ma man mano che crescono passano alle alghe e all'erba marina. Avventurati nel prato di alghe e potresti trovare una tartaruga verde che fa il naso tra la vegetazione. E questa è una buona cosa, perché il loro pascolo è un vantaggio e non una minaccia per le piante. Le tartarughe non si limitano ad afferrare un boccone d'erba, ma si concentrano sulle sezioni centrali più giovani e nutrienti delle foglie, mentre le porzioni superiori più vecchie e meno nutrienti vengono staccate e lasciate galleggiare libere e andare alla deriva. Questo ritaglio ravvicinato incoraggia una nuova crescita. Gli studi dimostrano che quando le tartarughe pascolano, creano un marcato aumento della produttività e del contenuto di nutrienti del letto erboso. Senza le tartarughe, le aiuole ne soffrirebbero. Le piante crescerebbero troppo e riempirebbero il fondale marino di materiale in decomposizione che impedirebbe ai nutrienti di raggiungere le radici e promuoverebbe la crescita di muffe melmose.

Risparmiare per una giornata di sole

Nudibranco ad energia solare, famiglia Aeolidiidae

Il nome dice tutto. Le lumache di mare succhiatrici di linfa usano i loro denti specializzati per succhiare letteralmente il succo dalle alghe. Nella maggior parte dei casi digeriscono semplicemente il contenuto cellulare del loro foraggio, ma hanno anche un'abilità unica nel regno animale. Alcuni membri senza guscio della famiglia delle sacoglosse hanno la capacità di trasferire i cloroplasti viventi delle alghe nei propri corpi e mantenere in vita questi composti fotosintetici per periodi di settimane e persino mesi. Queste lumache hanno la capacità di attivare i cloroplasti immagazzinati e di nutrirsi letteralmente della luce solare. Le specie capaci di questa impresa spesso lo fanno ala-appendici simili a quelle che si aprono per raccogliere più luce solare quando sono in modalità di energia solare. Gli scienziati si stanno ancora scervellando sui meccanismi di come questa lumaca dall’apparenza semplice possa eseguire il complesso trasferimento genetico noto come cleptoplastica. Quello che sanno è che le lumache preferiscono continuare a succhiare le alghe e ritornano alla fotosintesi solo quando altre fonti di cibo si seccano. Come ci si aspetterebbe da un animale a cui piace prendere il sole occasionalmente, le lumache succhiatrici di linfa si trovano solitamente in acque relativamente poco profonde.

Un personaggio sospetto

Bavosa stellata (Salarias ramosus)

Se il dottor Seuss fosse stato un sub, avrebbe amato la bavosa stellata. Se trovi questi piccoli personaggi colorati appollaiati su coralli o rocce affioranti in un sito di immersione di Wakatobi, capirai perché. Le macchie, gli steli simili ad antenne che si innalzano sopra la fronte, gli occhi espressivi e sporgenti sono tutte caratteristiche che un fumettista apprezzerebbe. Aggiungi il comportamento apparentemente confuso che si crea quando questo pesciolino posa con la bocca spalancata e avrai un soggetto che vale la pena guardare. E è probabile che la bavosa stellata guarderà indietro, con i suoi occhi che si muovono in modo indipendente mentre scruta la barriera corallina. Questi pesci a volte rimangono immobili per lunghi periodi, tenendosi vicino a qualche tipo di copertura protettiva. Poi, all'improvviso, potrebbero iniziare a svolazzare come un bambino in età prescolare dopo un'overdose di zucchero. Questo comportamento di tipo ADD è caratteristico di un certo numero di bavose, ma la stellata è una delle più divertenti da guardare, poiché può anche subire una notevole serie di cambiamenti di colore e disegno. All'ora del pasto, la bavosa stellata usa i suoi denti a forma di pettine per raschiare frammenti di alghe da rocce e coralli. Questo modello di alimentazione le è valso il soprannome di bavosa rasaerba stellata.

Questi vegetariani sono solo alcune delle creature uniche e intriganti che scoprirai sulle barriere coralline di Wakatobi. Ci sono molte altre storie affascinanti che ti aspettano e speriamo che tu abbia la possibilità di incontrare di persona alcuni dei nostri vegetariani nel prossimo futuro.

