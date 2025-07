Sostenibilità nel turismo: lezioni da 30 anni in Papua

In un mondo di soluzioni rapide e tendenze passeggere, Papua Diving Resorts ha trascorso tre decenni a dimostrare che la vera sostenibilità richiede tempo e radici.

Un'eredità vivente in Papua

La storia del turismo sostenibile in Papua non inizia con slogan o certificazioni. Inizia con una singola imbarcazione, un esploratore olandese e un remoto arcipelago che sarebbe diventato noto come Raja Ampat.

Quando Max Ammer arrivò per la prima volta negli anni '1990, il turismo era quasi inesistente. Ciò che vide non fu un'opportunità di profitto, ma una vocazione a proteggere.

Questa visione ha gettato le basi per Papua Diving Resorts, un'azienda pioniera nel turismo sostenibile, nella conservazione e nell'emancipazione della comunità in uno degli ecosistemi marini più ricchi del mondo.

Cosa serve per costruire la sostenibilità partendo da zero

I primi anni furono tutt'altro che facili. Non esistevano infrastrutture, né un modello per un eco-resort nel cuore dello Stretto di Dampier, nel Triangolo dei Coralli.

Ciò che Max e il suo team avevano era pazienza e la profonda convinzione che la sostenibilità inizia con il rispetto per le comunità locali della Papua.

Fin dall'inizio, Papua Diving Resorts ha respinto il turismo di massa. L'attenzione si è concentrata sullo sviluppo su piccola scala, utilizzando materiali locali, riducendo al minimo l'impatto ambientale e imparando dalle persone che hanno vissuto in armonia su queste isole per generazioni.

Sostenibilità: identificare i problemi e fornire soluzioni

Per Papua Diving Resorts la sostenibilità non ha mai significato fare meno danni, ma sempre fare più bene.

I resort si sono evoluti in centri di restauro e formazione. Un pilastro di questa missione è il Raja Ampat Research and Conservation Centre (RARCC), un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro fondata in collaborazione con il resort.

Il RARCC incoraggia la popolazione di Raja Ampat a guidare gli sforzi di conservazione. Dal ripristino dei coralli e dalle boe di ormeggio alle scienze marine e all'educazione dei giovani, il turismo finanzia azioni e i dati guidano le soluzioni.

Mentre il RARCC festeggia 10 anni nel 2025, il suo messaggio rimane lo stesso: la sostenibilità deve essere locale, sistemica e a lungo termine.

Come la comunità crea conservazione

Al centro del Papua Diving Resorts c'è l'impegno verso la comunità. Fin dall'inizio, Max ha insistito nell'assumere e formare personale papuano, non come gesto volontario, ma come fondamento.

Molte guide subacquee senior, capitani, ingegneri e mentori hanno iniziato con una scarsa istruzione formale. Oggi sono leader sicuri di sé che guidano la prossima generazione.

Un'iniziativa di punta è il programma di addestramento subacqueo, che certifica i papuani locali come guide subacquee PADI. Eliminando le barriere finanziarie e di accesso, il resort crea carriere a lungo termine nel settore delle immersioni, garantendo che i custodi delle barriere coralline di Raja Ampat siano anche i suoi residenti.

Sulla terraferma, la leggendaria guida Pak Niko, uno dei nostri partner da oltre 30 anni, guida escursioni di birdwatching per avvistare gli uccelli del paradiso. La sua conoscenza e la sua narrazione culturale preservano le tradizioni e arricchiscono l'esperienza degli ospiti.

A Raja Ampat, la sostenibilità senza una leadership locale è solo uno slogan. Ma quando è radicata in uno scopo, diventa un movimento.

L'innovazione nasce dalla necessità

Operare nella remota Papua ha comportato sfide: logistica, cibo, rifiuti, energia. Ma queste si sono trasformate in spunti di innovazione.

Kayak4Conservazione offre un'alternativa a basso impatto ambientale ai motoscafi, mettendo in contatto gli ospiti con le famiglie ospitanti locali.

Programma agroforestale sintropico si propone di riforestare i pascoli danneggiati, portando nutrimento e metodi di coltivazione sostenibili ai villaggi circostanti.

Giardini di acque reflue trattare le acque grigie in modo naturale, proteggendo le barriere coralline.

Il Centro SEACAM a Sorido Bay gira fotografia subacquea nell'advocacy attraverso workshop pratici.

Queste soluzioni non sono state importate, ma sono nate dalla necessità, dalle prove e dal rifiuto di scendere a compromessi sull'etica.

Ciò che l'industria continua a sbagliare

L'ecoturismo è diventato una strategia di marketing. Papua Diving Resorts sa che la vera sostenibilità è lenta, costosa e spesso scomoda.

E fin dall'inizio, Max sapeva di non potercela fare da solo. Collaborando con la popolazione locale della Papua, Papua Diving Resorts individua i problemi e offre soluzioni ecosostenibili a lungo termine che aiuteranno e rafforzeranno le comunità locali per le generazioni future.

I risultati sono chiari: barriere coralline fiorenti, comunità rafforzate e ospiti che se ne vanno con un senso di responsabilità.

Mentre Raja Ampat affronta il cambiamento climatico e lo sbiancamento dei coralli, il turismo sostenibile è più vitale che mai. Sostiene la scienza, crea posti di lavoro al di fuori delle industrie estrattive e invita i visitatori a contribuire alla soluzione.

Perché senza barriere coralline sane non c'è turismo e senza comunità forti non c'è futuro per la conservazione.

Foto Credito: Don Silcock e Renee Capozzola