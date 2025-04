Mauritius Seagrass Meadow Nursery

at 5: 09 am

Il Four Seasons Resort Mauritius di Anahita è pioniere nella conservazione marina con un vivaio di praterie di fanerogame marine

Four Seasons Resort Mauritius ad Anahita annuncia che sarà il primo resort nell'Oceano Indiano a sviluppare una nursery di fanerogame marine nel suo Barachois, uno specchio d'acqua salata profondo un metro (40 pollici) vicino alle strutture di ristorazione, che attualmente ospita oltre 200 pesci erbivori e onnivori. Questa iniziativa fa parte del Progetto Ecosistemi del Carbonio Blu: Ripristino degli Ecosistemi del Carbonio Blu, attualmente guidato da Fondazione Odysseo, un ente fiduciario locale che sviluppa progetti di conservazione marina a Mauritius.

Il progetto fa parte del Fondo Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) sotto il Programma Varuna, implementato da Competenza Francia e finanziato dal governo francese attraverso l'Agence Française du Développement (AFD), e in collaborazione con Associazione per lo sviluppo durevole, Fondazione Attitudee Fondation Solidarité Eclosia, organizzazioni che gestiscono progetti di conservazione nell'Oceano Indiano e in tutto il mondo.

Rick-Ernest Bonnier, Responsabile dell'Ambiente Marino del Resort, spiega: "Il Seagrass Nursery è un progetto pilota che mira a ripristinare le praterie di fanerogame marine nell'area marina circostante il resort. Sia i semi che le piantine saranno raccolti in natura e utilizzati per creare un vivaio di fanerogame marine nel Barachois del resort.

I semi saranno germinati in un laboratorio Odysseo e le piantine sviluppate saranno poi trapiantate nel Barachois del resort fino alla maturità. Speriamo di produrre praterie di fanerogame marine sane che possano essere utilizzate per il ripristino dei prati di fanerogame marine, creando un habitat sano per la vita marina, come pesci, tartarughe, cavallucci marini, razze e altro ancora.

Mauritius Seagrass Meadow Nursery 4

In seguito ad approfondite indagini sulla qualità dell'acqua e dei sedimenti del resort Barachois, i dati hanno dimostrato che il resort presenta un ambiente favorevole per alcune specie di fanerogame marine, come Syringodium isoetifolium e Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, Direttore, Curatore e Responsabile della Formazione della Fondazione Odysseo, afferma: "È un grande piacere avere Four Seasons come partner in questo progetto, in particolare per l'iniziativa del vivaio di fanerogame marine. Per quanto ne sappiamo, sarà la prima volta che un vivaio di fanerogame marine verrà creato nell'Oceano Indiano, segnando un passo avanti significativo nel ripristino delle fanerogame marine.

Questi ecosistemi forniscono servizi essenziali per l'umanità in quanto sono dei pozzi di carbonio altamente efficienti, fondamentali nella lotta contro il riscaldamento globale; fungono da importanti vivai ittici, la cui perdita minaccerebbe molte specie che sono fonti di cibo vitali per la vita marina e le nazioni insulari, come Mauritius."

Nel caso del vivaio creato al Four Seasons, un team di ricercatori e biologi marini raccoglierà semi selvatici per portarli al laboratorio Odysseo. Ai semi verranno poi forniti i parametri fisici ottimali, come luce, salinità, sedimenti e temperatura, per germinare. Una volta che le piante di fanerogame marine saranno sufficientemente forti, verranno spostate e piantate nel Barachois del resort.

Mauritius Seagrass Meadow Nursery 5

"L'ecosistema del carbonio blu, che comprende habitat costieri come mangrovie e praterie di fanerogame marine, svolge un ruolo cruciale nella mitigazione dei cambiamenti climatici", afferma Shane Sunassee, Project Manager. "Le praterie di fanerogame marine non solo catturano e immagazzinano carbonio, ma forniscono anche servizi essenziali come la protezione delle coste, il miglioramento della qualità dell'acqua, il sostegno alla biodiversità e il sostentamento delle economie locali. Per salvaguardare questi preziosi ecosistemi, è fondamentale concentrarsi sugli sforzi di conservazione, sulle pratiche di gestione sostenibile e sul ripristino degli habitat degradati, garantendo che queste risorse naturali continuino a mitigare i cambiamenti climatici e a offrire un'ampia gamma di benefici ecologici ed economici".

Martin Dell, Direttore Generale, afferma: "Siamo estremamente orgogliosi non solo di poter partecipare a un progetto come questo, ma anche di essere pionieri nel campo della conservazione marina a Mauritius. Stiamo contribuendo a una soluzione a lungo termine per migliorare la biodiversità marina intorno al resort.

I nostri ospiti potranno osservare gli scienziati in azione durante il processo di trapianto e ammirare in prima persona la colorata e vibrante vita marina dell'Oceano Indiano facendo snorkeling sulle praterie. Le praterie di fanerogame marine potrebbero aumentare le probabilità di avvistare tartarughe, pesci, razze e i nostri famosi cavallucci marini, poiché questo è un habitat notoriamente salutare per loro. Per chi desidera saperne di più, Rick offrirà visite guidate del Barachois e spiegherà i principi scientifici alla base del progetto e i benefici delle praterie di fanerogame marine nei nostri oceani.

Mauritius Seagrass Meadow Nursery 6

Il progetto Seagrass Nursery è uno dei tanti modi in cui gli ospiti del Four Seasons possono interagire con l'ambiente locale del resort. Rick porta con sé otto anni di esperienza e passione nella tutela ambientale in loco, e gli ospiti sono invitati a partecipare alle sue passeggiate naturalistiche nel resort, dove fornisce approfondimenti sulla fauna e la flora del resort, identificando al contempo i suoni degli uccelli e le specie floreali. Un'altra attività preferita dagli ospiti è lo snorkeling con i cavallucci marini, dove Rick guida gli amanti dello snorkeling nella laguna, circondati da mangrovie, alla ricerca di queste rare, minuscole ma bellissime creature. Queste iniziative di tutela ambientale sono un esempio dell'impegno del resort nel creare un impatto positivo sull'ambiente e sulla comunità locale.