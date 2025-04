Festival del Dive Dauin

at 11: 43 am

Dive Dauin Festival e Concorso di Fotografia Subacquea

Il Dive Dauin Festival, sin dalla sua nascita nel 2021, è diventato, in pochi anni, il più ricco e presto il più grande concorso di fotografia subacquea macro e grandangolare delle Filippine, riconosciuto a livello internazionale, con un montepremi di oltre 10,000 dollari in contanti e premi in palio. Il concorso si tiene ogni anno a giugno sull'isola di Negros Oriental, una destinazione di fama mondiale per il fango marino che vanta innumerevoli specie di nudibranchi, gamberi, cavallucci marini, pesci ago fantasma e una moltitudine di altre piccole creature che si possono trovare nelle barriere coralline disseminate lungo i pendii di sabbia nera. Oltre a megafauna e coralli più grandi.

Dive Dauin Festival 7

Lungo la costa sono stati istituiti santuari marini per preservare le barriere coralline e le praterie di fanerogame marine. Questi sono aree di alimentazione essenziali per le tartarughe e habitat per le altre creature uniche che popolano queste acque, che vantano 29 delle 33 specie conosciute di pesci rana (il secondo episodio dello speciale Frog Fish di BBC Planet Earth 2 è stato girato presso l'AivyMaes Divers Resort House Reef, noto come Santuario Marino di Población 1 Dauin North, protetto da oltre 40 anni). Le pratiche di immersione sono rigorosamente applicate e i giudici squalificheranno i fotografi se le loro immagini mostrano segni di manipolazione o stress degli animali.

Dive Dauin Festival 8

Per chi desidera osservare la fauna marina in modalità Wide Angle o un po' più grande, la piccola isola di Apo, situata a soli 35 minuti di barca (5 km) dalle coste di Dauin, è un'Area Marina Protetta (AMP) dal 1982. Nel 1982, uno scienziato marino, il Dott. Angel Alcala, cresciuto nella regione, convinse gli abitanti locali, un po' scettici, che l'istituzione di un'area protetta avrebbe giovato alle attività di pesca circostanti. La sua teoria era che i pesci adulti si sarebbero riversati dall'area protetta nelle zone circostanti, dove l'area protetta funge da rifugio per i pesci che possono fuggire, crescere e deporre le uova.

La deposizione delle uova dei pesci nell'area protetta produce larve che vengono trasportate dalle correnti verso altre comunità sulla barriera corallina. Un vero successo nella conservazione marina nelle Filippine, è la più antica Area Marina Protetta continua delle Filippine. Ha contribuito a trasformare il festival Dive Daiun in un paradiso per fotografi macro e grandangolari!

Dive Dauin Festival 9

Questa piccola isola ha svolto un ruolo essenziale nel plasmare gli sforzi di conservazione marina dell'intero Paese. Il successo del santuario comunitario che è stato istituito qui ha ispirato progetti simili in tutte le Filippine e persino in tutto il mondo. Come risultato diretto, attualmente nelle Filippine ci sono oltre 1,500 piccole Aree Marine Protette, avviate da comunità locali che hanno voluto emulare il successo dell'isola di Apo. Come conseguenza diretta del successo dell'implementazione delle Aree Marine Protette, il turismo subacqueo è fiorito, con le Filippine ora costantemente votate come destinazione subacquea numero 1 al mondo.

Dive Dauin Festival 10

Il Dive Dauin Festival (originariamente chiamato Dive 7) trasmette un forte messaggio ambientale sostenibile basato sulla comunità, con la popolazione locale, le attività commerciali locali, i centri immersioni, il Dipartimento del Turismo, l'Ente Locale per le Risorse Umane (LGU) e i resort subacquei che collaborano per organizzare pulizie sia lungo la costa che sott'acqua, offrendo una prospettiva unica all'evento. Anche i trofei sono realizzati con materiali riciclati e upcycled.

Gli operatori subacquei prendono la competizione molto seriamente e si impegnano ad aiutare i loro clienti a "vincere" una categoria e a diventare la scelta numero uno per i fotografi. Fanno tutto il possibile, senza disturbare l'ecosistema, per aiutare i loro clienti a vincere! Nessuno lo prende più seriamente di Silver Reef Resort, che prima dell'evento organizza numerosi workshop tenuti da rinomati fotografi subacquei pluripremiati e vanta strutture per la fotografia subacquea di livello mondiale, il che lo rende l'ospite preferito per gli eventi dei fotografi professionisti.

Dive Dauin Festival 11

Le guide subacquee sono inoltre formate da fotografi che insegnano loro a individuare il soggetto perfetto, dalla creatura più piccola a quella perfetta foto grandangolare o di comportamento animale. Le guide subacquee formate in questa specialità sono chiamate "Spotters" e prendono la loro professione molto seriamente, custodiscono gelosamente i luoghi segreti delle "creature più rare" e li condividono solo con i clienti, il che rende molto importante la scelta del resort in cui prenotare prima dell'evento.

Naturalmente, i migliori tra i migliori osservatori vengono prenotati ben prima della competizione. In alternativa, Resort Divers AivyMaes Si rivolge sia ai principianti che ai professionisti, offrendo un'opzione conveniente con Stay Dive, sia per principianti che per professionisti, con pacchetti che non sforano il budget e impiegano "avvistatori di animali" professionisti che faranno tutto il possibile per aiutare i loro clienti a vincere. La concorrenza si è riversata sugli "avvistatori di animali", ognuno dei quali gareggia per essere il migliore e far vincere il proprio cliente/resort!

Dive Dauin Festival 12

Che siate fotografi subacquei professionisti, principianti o principianti assoluti, il Dive Dauin Festival offre qualcosa per tutti, con premi sempre più ricchi e ricchi da vincere ogni anno; insieme al programma "World Class Diving", è un evento imperdibile per il vostro calendario immersioni. (Per maggiori informazioni, consultate Scuba Diver Magazine ANZ, numero 73)