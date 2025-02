Animali a volontà al punto caldo del Muck Diving Dauin

Il muck diving è un'attività importante a Dauin, che vanta numerose riserve marine e una serie di fantastici siti di immersione pieni di creature.

Chris Hiem (CEO di Sea Explorer's Philippines) fondò il primo diving resort a Dauin nel 1986 e iniziò a promuovere la diversità degli abitanti marini della costa.

Very soon after macro fotografia enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Ci sono più di 20 siti di immersioni lungo le coste vulcaniche nere di Dauin. Tutti molto vicini all'AivyMaes Divers Resort.

Partendo da nord a sud, potrei descrivere tutti i meravigliosi punti di immersione come Mainit, San Miguel (a nord e a sud), Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary (a nord e a sud), Ginama Point, Bahura e Pyramids, ma quello che merita una menzione speciale è Masaplod (a nord e a sud).

Questo particolare sito di immersione offre una delle più diverse gamme di creature. Ci sono tantissime specie da vedere, tra cui cavallucci marini, diversi tipi di pesce rana (uno dei miei preferiti), polpi wonderpus, polpi mimetici e polpi dagli anelli blu; in breve, è un posto straordinario.

Un altro dei siti di immersione più spettacolari della zona è l'AviyMaes Divers Resort House reef che si trova proprio di fronte al resort e può essere fatto come un'immersione dalla riva molto comoda. L'immersione Dauin Nth Reef/Car Wrecks è dove è stato girato Planet Earth 2, episodio 2, Frog fish special con i due grandi Commerson Frogfish vicini l'uno all'altro.

Isola di Apo

Dauin non è solo muck diving, però. Apo Island è a soli 30 minuti di barca dalla costa di Dauin. L'isola è stata designata area marina protetta (AMP) dal 1982. Questo grazie agli sforzi dello scienziato marino Dr. Angel Alcala.

Crebbe nella regione e convinse gli abitanti locali, un po' scettici, che l'istituzione di un'area protetta avrebbe giovato alle attività di pesca circostanti, istituendo sostanzialmente la prima area marina protetta nelle Filippine. Dauin seguì presto la stessa sorte, così come fecero molte altre destinazioni nelle Visayas, creando quello che oggi è un paradiso per la macrofotografia di livello mondiale e una destinazione per le immersioni con grandangolo.

Per chi ama le barriere coralline maestose e colorate, piene di coralli molli abitati da tartarughe marine e pelagici di diverse specie, allora l'isola di Apo, a circa 12 km da Dauin, è il posto giusto. Questo è un punto di immersione iconico e uno dei più famosi nelle Filippine, spesso classificato tra le migliori immersioni al mondo.

Le barriere coralline sane attorno all'isola di Apo vantano oltre 400 specie documentate di coralli, ovvero il 65% dei coralli del mondo che si trovano in un unico posto! Quest'isola ha diversi punti di immersione che vengono effettuati in base alle correnti del giorno, come il famoso Rock Point, a est e a ovest, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tires Point tra gli altri.

L'AivyMaes Divers Resort organizza un'escursione di un giorno che si svolge su una tradizionale barca locale con comodi posti a sedere e un bagno a bordo. Potrai goderti 3 immersioni sull'isola. Include colazione, pranzo e bevande e tornerai al resort verso le 4:XNUMX, concludendo così una giornata perfetta con un ricordo pieno di immagini subacquee.

Oltre all'isola di Apo, il centro immersioni organizza su richiesta anche immersioni notturne e in acque nere.

Avventure in superficie

Ma non è solo questione di immersioni qui. Puoi anche visitare la vecchia chiesa, il mercato, le cascate di Casaroro, fare trekking in montagna, visitare le sue spiagge di sabbia nera e le sue spiagge di sabbia bianca nella zona meridionale di Dauin a Zamboanguita e Siaton, oltre a quelle di Apo dove puoi fare snorkeling in tutti i diversi punti.

Passeggiare per Dauin è molto interessante e puoi gustare le eccellenti cucine dei ristoranti e bar come Lokal Resto, Anahaw, Soga e Frontemare, oltre alla squisita pizzeria italiana situata proprio sulla spiaggia di Dauin. Se hai tempo, consiglio anche una visita a Dumaguete per vedere il suo lungomare e il mercato dove si possono gustare deliziosi frutti di mare pescati nella zona.

In breve, consiglio vivamente questa destinazione per immersioni facilmente raggiungibile. Se si desidera l'atmosfera informale in stile "fai da te", consiglio vivamente di soggiornare presso Resort Divers AivyMaes con sistemazioni che vanno da Deluxe Ac bagno privato, Native Style Beach Huts o Dorm Style native hut c'è qualcosa per tutta la famiglia, la coppia in viaggio o il viaggiatore singolo che non sforerà il tuo budget. Per un'esperienza personalizzata, dal benvenuto all'addio, inviaci un'e-mail a aivymaesdivers@gmail.com .