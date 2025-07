Una guida per i viaggiatori alla protezione dei mari e delle barriere coralline del Sabah

Hai, come molti in tutto il mondo, iniziato a cercare sul tuo laptop i luoghi da visitare, sollevato dal fatto che un senso di normalità nei viaggi internazionali sia ripreso e sogni di fare finalmente quel viaggio che hai iniziato a pianificare anni fa? Inserisci su Google termini come vacanze sulle isole, siti di immersione e vita marina o fai una ricerca su Instagram utilizzando gli hashtag #beach, #ocean e #nature?

Se è così, non dimenticare di aggiungere questo tag alla tua lista: Sabah. Con 4,500 km di costa (comprese isole e lagune), Sabah ha molto da offrire con le sue spiagge incontaminate e l'incantevole vita sottomarina. Ma come cittadino globale colpito dagli impatti prevalenti del cambiamento climatico, devi chiederti – e questa è la nostra ultima domanda, lo prometto – che impatto hanno i miei piani di viaggio sull’oceano? E poi, hai una scelta da fare.

Con l'avvicinarsi dell'Ocean Day, ti invitiamo a scavare più a fondo mentre pianifichi dove andare e cosa fare. Sii un viaggiatore responsabile. Scopri le comunità le cui vite sono così strettamente intrecciate con le risorse dei nostri mari. Capire perché dare giudizi severi sul modo in cui mettono il cibo sulle loro tavole non aiuta a portare soluzioni che proteggano la nostra preziosa vita marina, e poi scoprire cosa fa. Dai una mano a preservare sia la nostra ricca biodiversità marina che gli aspetti immateriali della cultura di Sabah, il tutto spuntando gli elementi dal tuo elenco imperdibile di specie oceaniche e animali marini.

Ecco un breve elenco per iniziare.

Ripristina le vongole giganti, ripristina le barriere coralline

Una visita al Parco Tunku Abdul Rahman ti offre l'occasione perfetta per bagnarti i piedi se non hai intenzione di avventurarti lontano dalla capitale del Sabah. TARP è un gruppo di isole che punteggiano le acque al largo della terraferma di Kota Kinabalu e sulla sua più grande isola di Gaya si trova MERC, il Centro di ricerca sull'ecologia marina. Un sito di educazione ambientale pluripremiato, i visitatori del centro possono partecipare a una visita guidata di un'ora o trascorrere un'intera giornata con un biologo marino, imparando in prima persona come produrre e ripristinare le vongole giganti e comprendendo il loro significato ecologico per le nostre barriere coralline.

Le vongole giganti svolgono un ruolo enorme nel filtrare l'acqua di mare, aiutando a combattere l'eccessiva proliferazione di alghe. Foto credito: MERC

Iscriviti come EcoDiver

Anche se raggiungere Mantanani è un po' distante (un'ora e mezza di macchina da Kota Kinabalu seguita da un'altra ora di barca), le sue acque turchesi incontaminate e la straordinaria bellezza naturale valgono il viaggio. Il turismo è cresciuto dilagante sull’isola e mentre questo ha aperto ulteriori opportunità per i suoi abitanti di guadagnare un reddito, la necessità di iniziative che integrino turismo, conservazione e sviluppo della comunità è diventata estremamente evidente. Reef Controlla la Malesia progetti su Mantanani mirano a migliorare i mezzi di sussistenza della comunità attraverso lo sviluppo di capacità e la formazione di competenze, migliorare il loro benessere attraverso la gestione dei rifiuti e sensibilizzare sui benefici della preservazione delle barriere coralline.

Gli EcoDivers certificati sono addestrati per eseguire indagini Reef Check, che vengono effettuate annualmente per monitorare la salute delle barriere coralline, anche a Mantanani. Foto credito: Reef Check Malesia

Sostenere gli sforzi delle donne nella diversificazione dei prodotti

In molte parti del mondo, le donne svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse naturali e lo stesso vale per le comunità insulari del Sabah. Basta guardare a nord, nel sito marino protetto multiuso del Tun Mustapha Park, dove un gruppo di donne si è unito per lavorare LA'NU, un'entità registrata che produce sapone dall'olio da cucina usato. Non solo integrano la loro fonte primaria di reddito, riducendo così la loro dipendenza dal reddito derivante dalla pesca, ma queste donne incanalano anche una percentuale dei loro profitti verso attività di conservazione gestite dalle loro comunità.

Allo stesso modo, al largo di Semporna, la piccola città sulla costa sud-orientale del Sabah conosciuta come la porta d’accesso al paradiso delle immersioni nel Sabah, i membri di Women of Omadal (WAPO) si sforzano di migliorare la loro sicurezza di reddito, promuovendo al contempo la consapevolezza e la protezione ambientale. L'associazione è stata registrata nel 2012 con il sostegno del WWF-Malesia e fino ad oggi i membri continuano ad essere attivi produrre e promuovere l'artigianato, avendo fatto rivivere le tradizioni della tessitura utilizzando le foglie della palma pandanus ed esplorando nuovi design e prodotti per ampliare la loro offerta artigianale. WAPO dispone anche di un'unità dedicata che pattuglia le spiagge dell'isola di Omadal per scoraggiare le attività di bracconaggio delle tartarughe.

L'imprenditrice di LA'NU, Juliana, taglia la citronella, un ingrediente utilizzato per produrre il sapone. Foto credito: Norcy BeautyLab

Una stuoia intrecciata con il disegno Pinamak (gamberetti), dalle Donne di Omadal. Foto credito: Roziah Jalalid/WAPO

Raggiungere e supportare le iniziative guidate dalla comunità

Situata a soli 20 minuti dall'isola di Sipadan, conosciuta a livello internazionale, si trova Mabul, una destinazione subacquea che attira subacquei sia internazionali che locali incuriositi da macro creature rare e uniche. Sfortunatamente, l’elevato numero di turisti attratti dalle sue coste e dalle sue acque esercita una pressione ecologica sull’isola, rendendo fondamentale aumentare la resilienza dell’isola verso la domanda sempre crescente delle sue risorse e del cambiamento climatico. Riconoscendo questo, Semporna Verde è stata creata come piattaforma per incoraggiare i giovani e la comunità locale a impegnarsi in una serie di iniziative di conservazione ambientale. I volontari si impegnano attivamente nella riabilitazione dei coralli, migliorano le loro capacità di leadership attraverso la formazione, imparano l'arte del cinema per condividere le storie della loro comunità, cercano soluzioni ai problemi di carenza idrica di Mabul e molto altro ancora!

La proiezione del primo montaggio del cortometraggio 'Climate Stories' realizzato dai giovani di Mabul si è tenuta presso la moschea locale alla presenza di oltre 100 isolani. Foto credito: Semporna verde

Ripristinare le barriere coralline al largo di Semporna

A circa 30 chilometri a nord-est di Semporna si trova l'isola di Pom Pom, la base del Centro di ricerca e conservazione tropicale, o TRACC, un'organizzazione dedicata alla protezione delle tartarughe marine e al ripristino delle barriere coralline danneggiate. I programmi gestiti da TRACC vanno da due settimane a oltre quattro mesi e possono includere attività come la creazione di barriere coralline artificiali per ripristinare la funzionalità ecologica, condurre ricerche scientifiche e indagini per ottenere una visione olistica dell'ambiente marino, rimuovere le stelle marine corona di spine per consentire barriere coralline danneggiate per sopravvivere e crescere, e molto altro ancora. Un programma stellare se sei appassionato di ripristino attivo delle barriere coralline e se non sei ancora un subacqueo certificato, TRACC offre corsi PADI per iniziare.

Nelle acque al largo dell'isola di Pom Pom prosperano barriere coralline artificiali progettate per ripristinare le formazioni coralline. Foto credito: Robin Philippo/TRACC Borneo

Visita un'Area Marina Protetta

Ultima, ma non meno importante, è l'area di conservazione marina delle isole Sugud, un sito sulla costa orientale del Sabah che comprende le isole di Lankayan, Billean e Tegapil. SIMCA è gestita privatamente da Guardiano della barriera corallina, il cui scopo ultimo è quello di bilanciare le esigenze del turismo e della conservazione. Team dedicati monitorano le attività di nidificazione delle tartarughe, promuovono la consapevolezza sulla conservazione delle tartarughe tra i visitatori ed effettuano indagini sulla barriera corallina per monitorare la salute delle barriere coralline. Inoltre, l’applicazione delle restrizioni alla pesca consente alle popolazioni ittiche di prosperare, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’area di conservazione.

I visitatori della SIMCA possono sostenere gli sforzi di conservazione di Reef Guardian adottando un nido.

Foto credito: Achier Chung/Guardiano della barriera corallina

Potrebbe anche interessarti sapere che vicino al SIMCA c'è il Turtle Islands Park, un parco marino istituito nel 1977. I visitatori dell'isola di Selingan, una delle tre isole che formano il parco, hanno la fortuna di vedere le tartarughe nidificare quotidianamente e avere l'opportunità di partecipare al loro programma di adozione delle tartarughe.

È nelle tue mani. Nessuna azione è troppo piccola. Nessuno sforzo passa inosservato. Adattando il vecchio detto, oltre alle vostre impronte, vi invitiamo a lasciare un impatto positivo sulle nostre barriere coralline. E no, non ti stiamo suggerendo di calpestare i nostri coralli!

Ci vediamo a Sabah.

Scritto da Robin Philippo